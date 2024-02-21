Транспортная прокуратура Узбекистана направила письмо в Комитет по туризму с просьбой приостановить деятельность 39 туристических компаний, которые занимаются организацией паломничества умра. Информацию «Газете.uz» подтвердили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
По данным ведомства, в отношении должностных лиц этих компаний возбуждено уголовное дело.
Согласно материалам делам, частная авиакомпания Panorama Airways и несколько вышеуказанных туркомпаний «путём обмана и злоупотребления доверием получили от 3931 гражданина Узбекистана крупную сумму денег на проведение умры». Они обещали вернуть их из Саудовской Аравии в Узбекистан, однако не сделали этого.
Сообщается, что в настоящее время тысячи граждан Узбекистана за рубежом не имеют возможности вернуться в Узбекистан.
Транспортная прокуратура попросила Комитет по туризму приостановить действие разрешительных документов этих туркомпаний, которые предположительно сотрудничали с Panorama Airways.
Список туроператоров:
- Gulbakhor Airways
- Mabrur Tur
- Ravza Tur
- Ramazon Travel
- Fayz Turizm
- Hizmat Travel
- Toyib Tur
- Ark Tur
- Zaytun Trevel
- Maxbub Tour
- Muhtasham Travel (Zam Zam Travel)
- Marjon Tur
- Ixsan Trevel
- Exrom Tur
- Madinax
- Di Travel
- Risola Travel
- Maroqand
- Hiro Tur
- Najot Tour
- Labbaik Travel
- City Cloud
- Ajva
- Global Tur
- Osiyo Tur
- Brend Tur
- Qibla Travel
- Musaffo
- Ummat Uchun
- Sayyor Sayohat
- Maya Tur
- Sulton Travel
- Musaffirun
- Air Fayz
- Mubin Tur
- Road Silk
- Ziyo Tur
- Makon Yunayted
- Mahdiy Travel
Ранее Генеральная прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц Panorama Airways, под стражу заключён один человек.
В конце января Комитет по туризму сообщил, что предупредил ряд компаний, отправляющих паломников в умру, за нарушения. Это компании Fayz Tour Travel, Maryam Travel-Agency, Mahbub Tour, Ramazan Travel Sayohat. У компании Xurmo Travel Umra на 10 дней была приостановлена лицензия за организацию паломничества умра без соответствующей лицензии.
Отметим, что в Узбекистане запущен рейтинг туркомпаний по организации и осуществлению паломничества умра, где указаны 134 компаний.