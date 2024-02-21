Транспортная прокуратура Узбекистана направила письмо в Комитет по туризму с просьбой приостановить деятельность 39 туристических компаний, которые занимаются организацией паломничества умра. Информацию «Газете.uz» подтвердили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

По данным ведомства, в отношении должностных лиц этих компаний возбуждено уголовное дело.

Согласно материалам делам, частная авиакомпания Panorama Airways и несколько вышеуказанных туркомпаний «путём обмана и злоупотребления доверием получили от 3931 гражданина Узбекистана крупную сумму денег на проведение умры». Они обещали вернуть их из Саудовской Аравии в Узбекистан, однако не сделали этого.

Сообщается, что в настоящее время тысячи граждан Узбекистана за рубежом не имеют возможности вернуться в Узбекистан.

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Транспортная прокуратура попросила Комитет по туризму приостановить действие разрешительных документов этих туркомпаний, которые предположительно сотрудничали с Panorama Airways.

Список туроператоров:

  1. Gulbakhor Airways
  2. Mabrur Tur
  3. Ravza Tur
  4. Ramazon Travel
  5. Fayz Turizm
  6. Hizmat Travel
  7. Toyib Tur
  8. Ark Tur
  9. Zaytun Trevel
  10. Maxbub Tour
  11. Muhtasham Travel (Zam Zam Travel)
  12. Marjon Tur
  13. Ixsan Trevel
  14. Exrom Tur
  15. Madinax
  16. Di Travel
  17. Risola Travel
  18. Maroqand
  19. Hiro Tur
  20. Najot Tour
  21. Labbaik Travel
  22. City Cloud
  23. Ajva
  24. Global Tur
  25. Osiyo Tur
  26. Brend Tur
  27. Qibla Travel
  28. Musaffo
  29. Ummat Uchun
  30. Sayyor Sayohat
  31. Maya Tur
  32. Sulton Travel
  33. Musaffirun
  34. Air Fayz
  35. Mubin Tur
  36. Road Silk
  37. Ziyo Tur
  38. Makon Yunayted
  39. Mahdiy Travel

Ранее Генеральная прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц Panorama Airways, под стражу заключён один человек.

В конце января Комитет по туризму сообщил, что предупредил ряд компаний, отправляющих паломников в умру, за нарушения. Это компании Fayz Tour Travel, Maryam Travel-Agency, Mahbub Tour, Ramazan Travel Sayohat. У компании Xurmo Travel Umra на 10 дней была приостановлена лицензия за организацию паломничества умра без соответствующей лицензии.

Отметим, что в Узбекистане запущен рейтинг туркомпаний по организации и осуществлению паломничества умра, где указаны 134 компаний.