Транспортная прокуратура Узбекистана направила письмо в Комитет по туризму с просьбой приостановить деятельность 39 туристических компаний, которые занимаются организацией паломничества умра. Информацию «Газете.uz» подтвердили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

По данным ведомства, в отношении должностных лиц этих компаний возбуждено уголовное дело.

Согласно материалам делам, частная авиакомпания Panorama Airways и несколько вышеуказанных туркомпаний «путём обмана и злоупотребления доверием получили от 3931 гражданина Узбекистана крупную сумму денег на проведение умры». Они обещали вернуть их из Саудовской Аравии в Узбекистан, однако не сделали этого.

Сообщается, что в настоящее время тысячи граждан Узбекистана за рубежом не имеют возможности вернуться в Узбекистан.

Транспортная прокуратура попросила Комитет по туризму приостановить действие разрешительных документов этих туркомпаний, которые предположительно сотрудничали с Panorama Airways.

Список туроператоров:

Gulbakhor Airways Mabrur Tur Ravza Tur Ramazon Travel Fayz Turizm Hizmat Travel Toyib Tur Ark Tur Zaytun Trevel Maxbub Tour Muhtasham Travel (Zam Zam Travel) Marjon Tur Ixsan Trevel Exrom Tur Madinax Di Travel Risola Travel Maroqand Hiro Tur Najot Tour Labbaik Travel City Cloud Ajva Global Tur Osiyo Tur Brend Tur Qibla Travel Musaffo Ummat Uchun Sayyor Sayohat Maya Tur Sulton Travel Musaffirun Air Fayz Mubin Tur Road Silk Ziyo Tur Makon Yunayted Mahdiy Travel

Ранее Генеральная прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц Panorama Airways, под стражу заключён один человек.

В конце января Комитет по туризму сообщил, что предупредил ряд компаний, отправляющих паломников в умру, за нарушения. Это компании Fayz Tour Travel, Maryam Travel-Agency, Mahbub Tour, Ramazan Travel Sayohat. У компании Xurmo Travel Umra на 10 дней была приостановлена лицензия за организацию паломничества умра без соответствующей лицензии.

Отметим, что в Узбекистане запущен рейтинг туркомпаний по организации и осуществлению паломничества умра, где указаны 134 компаний.