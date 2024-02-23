В школе №2 города Навои учеников-мальчиков собрали в спортзале и массово постригли, сообщает Kun.uz со ссылкой на источник.

По данным издания, директор школы Нуркобил Юсупов предположительно пригласил парикмахера, собрал юношей из разных классов и велел постричь их. На фотографии к материалу можно увидеть, как за процессом наблюдают сотрудники Национальной гвардии, которые сейчас закреплены за школами для проверки посещаемости.

Начальница управления дошкольного и народного образования Навоийской области Рано Хаитова заявила, что такие действия «никак нельзя оправдать».

«Мы полностью изучим деятельность этой школы. Такая ситуация абсолютно недопустима. На самом деле, такому директору нельзя оставаться на работе. В школе [никто] не имеет права трогать волосы ученика. Это не соответствует правилам этики педагога», — сказала глава управления ДШО.

Пресс-секретарь управления Национальной гвардии Навоийской области Рамазон Кубаев заявил, что сотрудники Нацгвардии были против этой инициативы директора школы.

«Наши прикреплённые сотрудники узнали об этой ситуации, когда пришли в школу проверить посещаемость. Конечно, это недопустимо. Поэтому они сказали директору школы, чтобы он остановил процесс и отправил учеников обратно в классы», — сказал он.

Детский омбудсман Сурайё Рахмонова в комментарии для «Газеты.uz» заявила, что «такое абсолютно недопустимо».

«Это ставит под угрозу свободу частной жизни ребёнка и его право на уважение чести и достоинства. Необходимо принять соответствующие меры к директору школы, допустившему данное действие. Сейчас принимаются меры по недопущению повторения подобных неподобающих ситуаций в других образовательных учреждениях в будущем», — заявила детский омбудсман.

В школах Узбекистана попытки излишне систематизировать внешний вид учеников происходят регулярно. Им измеряют длину волос и высоту носков, отчитывают за причёски, пытаются запретить надевать в школу кроссовки.

Между тем, исследование Кембриджского университета показало, что школьная форма может ограничивать подвижность детей, особенно у девочек в младших классах. Учёные связывают это с тем, что девочкам некомфортно участвовать в активных играх в юбках или платьях. Они выяснили, что в странах, где введена обязательная единая школьная форма, дети двигаются меньше 60 минут в день, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения.