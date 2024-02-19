За последние пять лет — 2019−2023 годы — рост числа зарегистрированных преступлений в Узбекистане составил 2,3 раза. Об этом свидетельствуют данные Агентства статистики при президенте, которое ссылается на МВД.

Если в 2019 году было совершено 46089 преступлений (13,7 на 10 тысяч населения), то в 2023 году этот показатель возрос до 104096 (28,3). Резкий скачок был отмечен в 2021 году — 111082 (31,8), что в 1,8 раза больше, чем в 2020-м — 62081 (18,1). Затем наблюдался спад — 105215 (29,2) в 2022-м и 104096 в 2023 году (минус 1,1%, или 1119 преступлений, к предыдущему году).

Из общего числа преступлений в прошлом году 1184 были зарегистрированы Управлением обеспечения общественной безопасности на транспорте.

Наибольшее число преступлений (по общему количеству, не по уровню преступности, т. е. соотношению к численности населения) за год было зафиксировано в Ташкенте — 21728 (71,5 на 10 тысяч), Ферганской области — 13025 (32,1), Ташкентской — 12430 (40,7) и Андижанской — 7487 (22,1). Меньше всего преступлений отмечено в Джизакской области — 3192 (21,2), Сырдарьинской — 3387 (37,1) и Хорезмской — 3023 (15,1).

В большинстве регионов в прошлом году был отмечен рост преступности, снижение наблюдалось только в Ташкенте — на 1063 случая, Ферганской области — на 2157 и Сырдарьинской — на 18.

По степени тяжести преступлений в стране за год выросло количество особо тяжких — на 800, до 4318, и тяжких преступлений — на 3467, до 29145. Для сравнения — в 2019 году в Узбекистане было зарегистрировано 2073 особо тяжких и 8089 тяжких преступлений. Рост за пять лет составил, таким образом, 2 раза и 3,6 раза.

Количество менее тяжких и не представляющих общественной опасности преступлений за год снизилось — на 400, до 27430, и на 4986, до 43203, соответственно. По сравнению с 2019 годом рост составил 2 раза и 1,9 раза соответственно.

В целом среди преступлений превалируют не представляющих большой общественной опасности — 41,5%. Доля тяжких преступлений составляет 28%, менее тяжких — 26,4% и особо тяжких — 4,1%.

Основное количество особо тяжких преступлений (как и других) было совершено в Ташкенте — 1110 (25,7% всех случаев), Ташкентской — 553 (12,8%) и Самаркандской областях — 451 (10,4%). Далее следуют Ферганская — 351, Андижанская — 333, Сурхандарьинская — 251, Хорезмская — 223 и Кашкадарьинская области — 167 случаев. Меньше всего случаев отмечено в Каракалпакстане — 110 (2,5%), Навоийской — 98 (2,3%) и Джизакской областях — 81 (1,9%).

Больше всего преступлений совершено в сфере экономики — 43,8%, преступления против общественной безопасности и общественного порядка занимают второе место — 24%, далее идут преступления против порядка функционирования органов власти, управления и общественных объединений — 16,4%, а также преступления против личности — 15,2%. На преступления против мира и безопасности пришлось 0,4%, в сфере экологии — 0,2%.

Общее число лиц, совершивших преступления в течение года, составило 88913 человек (в Ташкенте — 13745). Это меньше, чем в 2022 году — 90169, но более чем в 2 раза больше, чем в 2019-м — 42487. Из общего числа 72061 человек был привлечён к уголовной ответственности — 81,9%. Доля несовершеннолетних составила 3,9%, женщин — 12,3%.