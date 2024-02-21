21 февраля по факту гибели трёх граждан Индии на строительстве медно-обогатительной фабрики на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате (МОФ-3 АГМК) в Ташкентской области возбуждено уголовное дело, сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

Как уточнили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры, уголовное дело возбудили по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 257 Уголовного кодекса (нарушение правил по технике безопасности, промышленной санитарии или иных правил охраны труда лицом, ответственным за их соблюдение, повлёкшее смерть человека и иные тяжкие последствия / наказывается ограничением свободы от 2 до 5 лет либо лишением свободы до 5 лет с лишением определённого права).

Напомним, накануне примерно в 8:00 в результате продолжительного и обильного снегопада и сильного ветра в цехе подготовки металла компании Enter Engineering обрушилась кровля временного объекта.

В результате травмы получили 32 работника строительной компании (все — граждане Индии). Трое из них скончались на месте, 29 были госпитализированы с различными травмами.