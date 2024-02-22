В Узбекистане в срок до 2030 года поэтапно будет ограничена эксплуатация автомашин, не соответствующих стандартам «Евро-5» и выше, в городах Ташкенте, Нукусе и областных центрах. Это предусмотрено указом президента Шавката Мирзиёева от 21 февраля, которым утверждена Государственная программа по реализации Стратегии «Узбекистан-2030» в 2024 году.

Ответственными за «полное, качественное и безусловное исполнение» нововведения определены Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата, Министерство здравоохранения, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Министерство внутренних дел и Министерство транспорта.

Ранее мы писали, что этим же указом с 1 марта в Ташкенте запрещается передвижение грузовиков и прицепов с разрешённой максимальной массой более 10 тонн в часы пик.