В Узбекистане планируется сократить использование наличных денег и перевести в безналичный расчёт оптовую продажу ряда товаров. Об этом говорилось на презентации, представленной президенту Узбекистана 13 февраля. «Газета.uz» ознакомилась с ней.

Для улучшения налогового администрирования планируется разработать проект постановления президента о дополнительных мерах по расширению использования услуг электронных платёжных систем.

С 1 апреля предлагается внедрить безналичный расчёт путём обязательного подключения к электронным платёжным системы следующих организаций:

бюджетные организации, оказывающие услуги населению;

юридические лица, реализующие нефтегазовую продукцию;

юридические лица, занимающиеся предоставлением имущества в аренду;

строительные организации, которые продают жильё физическим лицам. Платежи за квартиры планируется оформлять в безналичной форме с электронной счёт-фактурой.

Кроме того, планируется утвердить новые правила розничной и оптовой торговли в Узбекистане.

С 1 апреля предлагается внедрить порядок оформления прихода товаров, купленных за наличные деньги, в системе E-Ombor (E-Aktiv) Налогового комитета.

Также планируется установить предельную сумму в 100 млн сумов (300 БРВ) для проведения расчётов в наличной форме.

В безналичную форму намечено перевести оптовую торговлю древесиной для строительства, металлом (листовое железо, арматура, алюминиевые профили), автомобильными шинами и сахаром.

В декабре 2023 года вице-премьер Джамшид Кучкаров сообщал, что подготовлен проект постановления президента по сокращению оборота наличных денег для борьбы с теневой экономикой. Речь идёт об оплате некоторых платежей только через банковские карты, отмечал он.

Президент Шавкат Мирзиёев в начале года заявлял, что ущерб госбюджету Узбекистана от теневой экономики оценивается в 30 трлн сумов, ущерб ВВП — в 135 трлн сумов. Почти 11 тысяч застройщиков (41%) в отчётах указали только 1 сотрудника.

С 1 февраля в Узбекистане заработает рейтинг устойчивости предпринимателей, который будет поощрять правильно работающий бизнес и стимулировать его выходить из «тени».