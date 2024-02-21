Ряд банков Узбекистана сообщил о приостановке работы с системой денежных переводов Contact.

Утром 21 февраля Центральный банк России отозвал лицензию у QIWI Банка. Регулятор объяснил решением тем, что кредитная организация систематически нарушала требования законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.

После отзыва лицензии перестала работать принадлежащая банку платёжная система Contact, через которую можно было переводить деньги за границу. Кроме того, сервис QIWI Кошелёк заблокировал пополнения, а затем и вывод денег.

Страхование вкладов не распространяется на средства в электронных кошельках QIWI Банка, заявил ЦБ РФ. Сам банк участвует в системе страхования вкладов. Агентство по страхованию вкладов планирует начать страховые выплаты вкладчикам банка до 6 марта.

На фоне этого узбекистанский банк «Ипак йули» сообщил, что прекращены операции по денежным переводам через Contact. Финансовое учреждение предложило использовать в качестве альтернативы Western Union, Золотая Корона, Visa Direct, MoneySend, MoneyGram и Money Express.

«Народный банк» (Xalq Banki) также заявил о приостановке переводов Contact «по техническим причинам».

Contact была одной из крупнейших систем денежных переводов на российском рынке. У этой системы денежных переводов свыше 670 тысяч точек пунктов обслуживания во множестве стран мира, включая Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан.

Напомним, с 18 декабря прекратило работу приложение QIWI Uzbekistan. В компании попросили пользователей вывести деньги на свои карты Uzcard и Humo. Сервис объяснил закрытие приложения функционалом, который стал ограниченным после запрета Центробанка Узбекистана на международные переводы.