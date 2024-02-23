В совместном предприятии Gazli Gas Storage, которое владеет крупнейшим подземным хранилищем газа в Узбекистане «Газли», сменился учредитель. Это следует из постановления правительства о мерах по реализации инвестиционной программы на первый квартал 2024 года, обратила внимание «Газета.uz».

Gazli Gas Storage была учреждена в октябре 2018 года. Договорённость была достигнута в том году в мае «Узбекнефтегазом» и российской компанией «Форус» (зарегистрирована в 2017 году) в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Форус», владевший контрольной долей в 60% (40% были у «Узбекнефтегаза» и «Узтрансгаза»), передал долю Daxon Holdings Limited, которая зарегистрирована в Гонконге в июле 2019 года, однако в интернете о ней практически нет информации. В частности, нет данных о профиле компании, учредителях и опыте в нефтегазовой сфере. Компании с похожими названиями можно найти в Кипре и Великобритании.

О проекте Gazli Gas Storage

Газохранилище «Газли» находится в самом центре газотранспортной системы Узбекистана на пересечении трубопроводов, идущих в Казахстан, Туркменистан, Россию и Китай.

Главный инженер СП Gazli Gas Storage Мухаммад Саидазимов ранее сообщал, что на первом этапе проекта — с 2020 года до конца 2025 года — за счёт разведки месторождений намечено расширить объем хранения газа в хранилище «Газли» вдвое — с 3 до 6 млрд кубометров.

На втором этапе путём доработки и расширения газохранилища вместимость планировалось увеличить до 10 млрд кубометров. Общая стоимость проекта оценивалась в 850 млн долларов.

Согласно инвестиционной программе, стоимость первого этапа проекта оценивается в 558 млн долларов, из которых 268,7 млн долларов — прямые иностранные инвестиции и кредиты. В рамках проекта также планируется провести дополнительные геологоразведочные работы на газовых и нефтяных месторождениях «Газли» по использованию их на завершающем этапе. Планируется добывать дополнительно 1,1 млрд кубометров газа и 114 тысяч тонн нефти в год.

Ожидается, что к 2025 году налоговые отчисления в бюджет достигнут 60 млрд сумов в год при доходе в 580 млрд сумов. Производственная мощность проекта будет варьироваться в районе 28−30 миллионов кубометров газа в сутки.

Вопросы по проекту

В 2017 году Шавкат Мирзиёев поручал «Узбекнефтегазу» подготовить предложение по увеличению объёма газохранилища более чем в 3 раза — 3 до 10 миллиардов кубических метров. Общая стоимость проекта тогда оценивалась в 1 млрд долларов.

В докладе «О состоянии нефтегазовой отрасли Республики Узбекистан», который подготовила рабочая группа, созданная по инициативе президента в ноябре 2019 года (есть у «Газеты.uz», подлинность документа редакции подтвердил один из авторов), говорится, что в технико-экономическом обосновании проекта не пояснялась необходимость увеличения объёмов ПХГ «Газли». Текущая ёмкость хранилища ещё до начала работ была загружена лишь на 55%, отмечается в документе. Там также сообщается, что в стране наблюдаются дефицит и падение добычи газа.

В докладе критически упоминалась компания «Форус»: «Происхождение АО „Форус“, его деятельность и сумма уставного фонда (10 тысяч рублей, или 155 долларов) являются сомнительными, отсутствует финансовая активность с момента основания (за два года движение средств — 3000 рублей, или 46 долларов), опыта в реализации подобных проектов не имеет. АО „Форус“ планирует получение кредита на сумму 850 млн долларов под обязательства СП Gazli Gas Storage вместо привлечения прямых иностранных инвестиций».

Кроме того, указывалось, что финансовые показатели проекта являются крайне неудовлетворительными (RR — 5%), отрицательный NPV и высокие капитальные затраты требуют тщательного изучения и обоснования затрат.

«Путём завладения данным активом АО „Форус“ будет иметь влияние на энергетический баланс хранения природного газа страны путём самостоятельного определения компаний для закачки природного газа и тарифа на оказываемые услуги», — предупреждали авторы доклада.

В августе 2023 года центр «Досье» в расследовании сообщил, что одним из совладельцев «Форуса» мог быть Иван Егоров — деловой партнёр бизнесмена Геннадия Тимченко (в марте 2022 года попал под санкции Евросоюза). Журналисты предположили, что проект по развитию газового месторождения мог финансироваться таким образом: Gazli Gas Storage получает деньги от «Форуса», «Форус» — от Егорова, а тот — от компании «Веста», которую финансируют структуры, близкие к Тимченко.

С 7 октября прошлого года Узбекистан по договору, заключённому компанией UzGasTrade с «Газпромом», начал получать российский газ через Казахстан. Соглашение предусматривает поставку 2,8 млрд кубометров в год (до 9 млн кубометров с сутки).

Ссгласно инвестпрограмме на первый квартал 2024 года, власти Узбекистана намерены за 500 млн долларов модернизировать магистральную газовую систему для увеличения объёмов импорта газа «с севера». Объем же поставок планируется увеличить до 32 млн кубометров газа в сутки.