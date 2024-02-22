В типовой договор электроснабжения планируется внести поправки, которые позволят населению и предпринимателям через суд требовать возмещения ущерба, возникшего из-за перебоев в поставках электроэнергии. Об этом «Газете.uz» сообщили в постоянной комиссии кенгаша народных депутатов Ташкента по вопросам промышленности и коммунального хозяйства.

В пункте 4.1 договора Ташкентского филиала «Региональных электрических сетей» с потребителями будут определены права потребителей на компенсацию. Возмещение ущерба будет предусматриваться, если предприятие не поставит электроэнергию в соответствии с государственными стандартами или произойдёт повреждение электрооборудования в результате аварийных отключений.

С учётом новых поправок в этом пункте потребитель теперь будет иметь право на:

получение электроэнергии в соответствии с показателями качества ГОСТ (32144−2013) и ГОСТ (13109−97);

возмещение ущерба, причинённого предприятием региональных электросетей или энергоснабжающим предприятиям (виновной организацией) в результате непоставки электрической энергии в полном объёме или поставки электрической энергии, показатели качества которой не соответствуют государственным стандартам, в установленном порядке;

требование возмещения ущерба, причинённого из-за прекращения подачи электроэнергии без причины.

В постоянной комиссии кенгаша заявили, что новые поправки вступили в силу в январе 2024 года и должны быть отражены при заключении новых договоров с потребителями, которые обычно заключаются на один год.

Пресс-секретарь компании «Региональные электрические сети» Фахриддин Нуралиев сообщил «Газете.uz», что действующие договоры и так планировалось обновить с учётом новых тарифов и изменением условий применения повышающих коэффициентов в 2−4-кратном размере при потреблении более 1000 кВт·ч электроэнергии.

Согласно постановлению Кабинета министров №22, типовой договор поставки электроэнергии разрабатывается «Региональными электрическими сетями», согласуется с «Узэнергоинспекцией», Комитетом по развитию конкуренции и защите прав потребителей и утверждается решением Министерства энергетики. Новый типовой договор на 2024 год внесён на рассмотрение в Минэнерго, после утверждения документ будет направлен в региональные сети для заключения новых договоров с потребителями по всему Узбекистану, отметил пресс-секретарь.

В ноябре 2022 года в Народно-демократической партии заявляли, что за отключения электричества потребителям должны выплачивать штрафы или возмещать ущерб. Права абонентов, закреплённых в законе «О защите прав потребителей», систематически нарушаются предприятиями-поставщиками энергоресурсов. Электроэнергия и газ поставляются потребителям на условиях предоплаты, и отключения зачастую производятся без предупреждения.

«Это незаконное, бесчеловечное обращение. Никто из наших соотечественников и потребителей не может терпеть, что в холодные зимние дни их пожилые родители, младенцы и беременные женщины страдают от холода в своих домах», — отмечали в партии.

Предприниматели и организации социальной сферы также сталкиваются с серьёзными проблемами, когда без причины отключают электричество. Из-за выхода из строя холодильников продукты питания становятся непригодными к употреблению, нарушается производственный процесс у бизнеса, а фермеры несут большие убытки из-за повреждения заморозками растений, высаженных в теплицах.

«Газета.uz» рассказывала, как в сентябре 2023 года в Ташкенте минимум два крупных завода по выпуску электродов и стеклопосуды остались без энергоснабжения. В компаниях заявляли, что их отключили от электричества без предупреждения за отсутствие солнечных панелей. Из-за простоя оборудования и испорченной продукции они понесли крупный ущерб.