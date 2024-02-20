В 2023 году в Узбекистане выросло число случаев изготовления и сбыта наркотиков — на 42,6%, уклонения от содержания несовершеннолетних или нетрудоспособных — в 2 раза, изнасилований и покушений на них — на 20%. Сократились случаи нанесения телесных повреждений, торговли людьми, умышленных убийств.

Прокурором Бухарской области вместо Махмуда Истамова назначен Улугбек Хамдамов, бывший прокурор Коканда. На днях при получении взятки в 90 тысяч долларов был задержан прокурор Каганского района области.

По данным МЧС, в результате обрушения железных конструкций на стройплощадке медно-обогатительной фабрики АГМК погибли 3 и пострадали 29 рабочих, все они — граждане Индии.

Минэнерго Узбекистана сообщило о сохранении ранее введённых ограничений на поставку электроэнергии в часы пик и работу метановых заправок. «Пока ситуация не изменится к лучшему, сегодня в часы пик также могут быть введены некоторые ограничения», — предупредили в министерстве.

В Узбекистане планируется ввести систему декларирования (налогообложения) для физлиц, которые продали более двух автомобилей в течение года. Эта мера направлена на предотвращение спекуляций при перепродаже машин. Также могут сократить число невычитаемых расходов при расчёте налога на прибыль.

Информацию о подготовке проектов нормативно-правовых актов, имеющих «важнейшее экономическое и общественно-политическое значение», теперь будут публиковать перед их разработкой. Решение направлено на «приближение нормотворческого процесса к народу».

За 2023 год сервис Xalq nazorati принял почти вдвое больше заявок от жителей Ташкента, чем годом ранее, хотя решить удалось только 84% из них, что меньше, чем в 2022-м. Ранее президент Узбекистана подчеркнул, что этому сервису, положительно принятому населением, нужно уделять больше внимания.

С апреля из Нукуса должны быть налажены авиарейсы в Стамбул. Планируется также запустить внутренние рейсы в Каракалпакстан на малом самолёте L-410.

Польская авиакомпания LOT Polish Airlines с середины марта откроет рейсы между Ташкентом и Варшавой. После пандемии это первая европейская авиакомпания, открывающая рейсы из столицы Узбекистана в города Европы.

Узбекистан получит от Японии кредит на сумму более 246,2 млн долларов на продолжение экономических реформ и поддержку социально уязвимых групп.

В 2023 году за невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей в Узбекистане оштрафованы свыше 12 тысяч родителей. Представитель МДШО сообщил, что родителей, чьи дети прогуливают школу, сначала предупреждают об ответственности, пытаются решить их проблему, а затем прибегают к штрафам.

Азербайджанский Pasha Holding планирует построить пятизвёздочную гостиницу Ritz-Carlton в Ташкенте. Стоимость проекта оценивается в 200 млн долларов.

Власти Узбекистана намерены за $500 млн модернизировать магистральную газовую систему для увеличения объёмов импорта газа «с севера». Сейчас по этому направлению Узбекистан получает российский газ. Объем поставок планируется увеличить с 9 до 32 млн кубометров газа в сутки.

В честь Дня детей, больных раком, на сайте ВОЗ была опубликована статья о первом в Узбекистане детском хосписе Taskin. Открытый в августе 2022 года, он уже принял более 260 пациентов. «Право на качественную паллиативную помощь — одно из основных прав человека», — говорит врач Рустам Нарбаев.

В Ташкенте выступил знаменитый скрипач Максим Венгеров. В сопровождении Национального симфонического оркестра под управлением Алибека Кабдурахманова он исполнил «нескучную» классику, которой насладился обозреватель «Газеты.uz» Дмитрий Поваров.

В мире

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил установить госслужащим зарплату, конкурентную с частным сектором, и сделать «более свободным» приём кадров на госслужбу. Он также призвал увеличить число женщин в госаппарате, так как они «не подвержены» коррупции.

США подготовили резолюцию ООН о временном прекращении огня в секторе Газа. Она также предупреждает о последствиях наземной операции Израиля в городе Рафах. Это первый раз, когда Вашингтон открыто поддерживает перемирие между Израилем и ХАМАС.

В школах Англии вводится полный запрет на использование мобильных телефонов учениками. Таким образом британские власти хотят улучшить дисциплину в учебных заведениях. Нарушившим правила будет грозить конфискация гаджета.

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