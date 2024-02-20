Каких преступлений в Узбекистане в 2023 году стало больше, а каких — меньше
В 2023 году в Узбекистане выросло число случаев изготовления и сбыта наркотиков — на 42,6%, уклонения от содержания несовершеннолетних или нетрудоспособных — в 2 раза, изнасилований и покушений на них — на 20%. Сократились случаи нанесения телесных повреждений, торговли людьми, умышленных убийств.
После задержания прокурора Каганского района сменился прокурор Бухарской области
Прокурором Бухарской области вместо Махмуда Истамова назначен Улугбек Хамдамов, бывший прокурор Коканда. На днях при получении взятки в 90 тысяч долларов был задержан прокурор Каганского района области.
Три гражданина Индии погибли и около 30 пострадали при обрушении конструкций на строительстве медно-обогатительной фабрики АГМК
По данным МЧС, в результате обрушения железных конструкций на стройплощадке медно-обогатительной фабрики АГМК погибли 3 и пострадали 29 рабочих, все они — граждане Индии.
Ограничения на поставку электроэнергии и газа продолжатся
Минэнерго Узбекистана сообщило о сохранении ранее введённых ограничений на поставку электроэнергии в часы пик и работу метановых заправок. «Пока ситуация не изменится к лучшему, сегодня в часы пик также могут быть введены некоторые ограничения», — предупредили в министерстве.
В Узбекистане могут внедрить налог при продаже более двух автомобилей в год
В Узбекистане планируется ввести систему декларирования (налогообложения) для физлиц, которые продали более двух автомобилей в течение года. Эта мера направлена на предотвращение спекуляций при перепродаже машин. Также могут сократить число невычитаемых расходов при расчёте налога на прибыль.
О проектах важных нормативно-правовых актов будут сообщать до их разработки
Информацию о подготовке проектов нормативно-правовых актов, имеющих «важнейшее экономическое и общественно-политическое значение», теперь будут публиковать перед их разработкой. Решение направлено на «приближение нормотворческого процесса к народу».
Сервису Xalq nazorati («Народный контроль») исполнилось три года
За 2023 год сервис Xalq nazorati принял почти вдвое больше заявок от жителей Ташкента, чем годом ранее, хотя решить удалось только 84% из них, что меньше, чем в 2022-м. Ранее президент Узбекистана подчеркнул, что этому сервису, положительно принятому населением, нужно уделять больше внимания.
Нукус и Стамбул свяжут авиарейсами
С апреля из Нукуса должны быть налажены авиарейсы в Стамбул. Планируется также запустить внутренние рейсы в Каракалпакстан на малом самолёте L-410.
LOT Polish Airlines запустит регулярные рейсы в Варшаву
Польская авиакомпания LOT Polish Airlines с середины марта откроет рейсы между Ташкентом и Варшавой. После пандемии это первая европейская авиакомпания, открывающая рейсы из столицы Узбекистана в города Европы.
Япония предоставит Узбекистану кредит на $246,2 млн на продолжение экономических реформ
Узбекистан получит от Японии кредит на сумму более 246,2 млн долларов на продолжение экономических реформ и поддержку социально уязвимых групп.
Свыше 12 тысяч родителей оштрафованы за год за невыполнение обязанностей по обучению детей
В 2023 году за невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей в Узбекистане оштрафованы свыше 12 тысяч родителей. Представитель МДШО сообщил, что родителей, чьи дети прогуливают школу, сначала предупреждают об ответственности, пытаются решить их проблему, а затем прибегают к штрафам.
Азербайджанский холдинг намерен построить гостиницу Ritz-Carlton в Ташкенте
Азербайджанский Pasha Holding планирует построить пятизвёздочную гостиницу Ritz-Carlton в Ташкенте. Стоимость проекта оценивается в 200 млн долларов.
Узбекистан планирует направить $500 млн на увеличение импорта газа из России
Власти Узбекистана намерены за $500 млн модернизировать магистральную газовую систему для увеличения объёмов импорта газа «с севера». Сейчас по этому направлению Узбекистан получает российский газ. Объем поставок планируется увеличить с 9 до 32 млн кубометров газа в сутки.
«Право на качественную паллиативную помощь — одно из основных прав человека» — глава хосписа Taskin
В честь Дня детей, больных раком, на сайте ВОЗ была опубликована статья о первом в Узбекистане детском хосписе Taskin. Открытый в августе 2022 года, он уже принял более 260 пациентов. «Право на качественную паллиативную помощь — одно из основных прав человека», — говорит врач Рустам Нарбаев.
Страдивари из «Формулы-1»: В Ташкенте выступил скрипач Максим Венгеров
В Ташкенте выступил знаменитый скрипач Максим Венгеров. В сопровождении Национального симфонического оркестра под управлением Алибека Кабдурахманова он исполнил «нескучную» классику, которой насладился обозреватель «Газеты.uz» Дмитрий Поваров.
В мире
Глава Казахстана предложил сделать зарплату госслужащих конкурентной с частным сектором
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил установить госслужащим зарплату, конкурентную с частным сектором, и сделать «более свободным» приём кадров на госслужбу. Он также призвал увеличить число женщин в госаппарате, так как они «не подвержены» коррупции.
США подготовили резолюцию о временном прекращении огня в Газе — СМИ
США подготовили резолюцию ООН о временном прекращении огня в секторе Газа. Она также предупреждает о последствиях наземной операции Израиля в городе Рафах. Это первый раз, когда Вашингтон открыто поддерживает перемирие между Израилем и ХАМАС.
В школах Англии вводят запрет на мобильные телефоны
В школах Англии вводится полный запрет на использование мобильных телефонов учениками. Таким образом британские власти хотят улучшить дисциплину в учебных заведениях. Нарушившим правила будет грозить конфискация гаджета.
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