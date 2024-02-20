«Газета.uz» писала, что в количество преступлений, зарегистрированных в Узбекистане в 2023 году, сократилось по сравнению с предыдущим годом на 1,1% и составило более 104 тысяч, или 28,3 на 10 тысяч населения (всего преступления совершили 88913 человек). При этом за последние пять лет (2019−2023 годы) наблюдается рост в 2,3 раза. Агентство статистики при президента поделилось данными о том, каких преступлений за минувший год стало больше, а каких — меньше.





Больше всего преступлений было зарегистрировано в сфере экономики — 43,8%. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка составили 24%. Далее идут преступления против порядка функционирования органов власти, управления и общественных объединений — 16,4%, а также преступления против личности — 15,2%. Доля преступлений против мира и безопасности составила 0,4%, в сфере экологии — 0,2%.

Преступления в сфере экономики





Из общего количества преступлений в сфере экономики — 45597 преступлений, совершённых 38041 человеком (в 2022 году — 47500 и 41063 соответственно) мошенничество заняло более 40%, кражи — 32,6%, хищения путём присвоения или растраты — 12,4%, грабежи — 1,3% и разбои — 0,4%.

В течение года зафиксировано 18492 случая мошенничества (40,6% от всех видов экономических преступлений), 14851 случай кражи (32,6%), 5660 хищений путём присвоения или растраты (12,4%), 1297 уклонений от уплаты налогов (2,8%), 575 грабежей (1,3%), 477 случаев вымогательства (1%), 514 случаев изготовления, сбыта поддельных денег, акцизных марок или ценных бумаг (1,1%), 187 разбоев (0,4%), 724 случая нарушений правил пользования электрической, тепловой энергией, газом и водопроводом (1,6%), 210 случаев незаконного производства или оборота этилового спирта, алкогольной и табачной продукции (0,5%), 328 злоупотреблений должностными лицами негосударственной коммерческой или иной негосударственной организации своими полномочиями (0,7%).

Преступления против общественной безопасности и общественного порядка





За год было зарегистрировано 24936 преступлений против общественной безопасности и общественного порядка, совершённых 24841 человеком. По сравнению с предыдущим годом отмечен небольшой рост этих показателей.

На долю нарушений правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств пришлось 39,5%, случаев изготовления или сбыта наркотических средств — 26,8%, хулиганства — 10,4%.

Рост отмечен по таким преступлениям: изготовление или сбыт наркотических средств — на 42,6%, незаконное владение оружием, боевыми припасами — на 17,4%, организация и проведение азартных и других игр, основанных на риске — на 62,3%, нарушение правил охраны труда — на 27,3%, культивирование запрещённых культур — на 9,1% и угон транспортного средства — на 2,6%.

Отмечен спад по хулиганству — на 13,9%, нарушению правил безопасности движения — на 1,6%, легализации доходов, полученных от преступной деятельности — на 40%.

Преступления против личности





Среди преступлений против личности — 15776 преступлений, 15371 совершивших их — на долю умышленных лёгких телесных повреждений пришлось 24,2%, умышленных средней тяжести телесных повреждений — 15,9%, уклонений от содержания несовершеннолетних или нетрудоспособных лиц — 9,2%.

По следующим видам преступлений был отмечен рост: уклонение от содержания несовершеннолетних или нетрудоспособных лиц — в 2,1 раза, распространение венерических заболеваний — в 1,3 раза, причинение смерти по неосторожности — в 1,3 раза, изнасилования и покушения на них — в 1,2 раза.

Спад наблюдался по таким преступлениям, как умышленные лёгкие телесные повреждения — на 40,3%, торговля людьми — на 11,1%, умышленные убийства и покушения на убийства — на 14,8%, умышленные тяжкие телесные повреждения — на 17,9%.

Другие преступления

В течение 2023 года было также зарегистрировано 17116 преступлений против порядка функционирования органов власти, управления и общественных объединений, которые совершили 6944 человек. В 2022 году эти цифры составили, соответственно, 17931 и 9556, а также 15821 и 7532.

Количество преступлений против мира и безопасности составило 436 (177 человек) против 366 (160) в 2022 году и 214 (90) в 2021-м.

Число преступлений в сфере экологии составило 182 (173 человека), что больше, чем в 2022 году — 128 (101) и 2021 году — 82 (67).