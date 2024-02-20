Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил повысить привлекательность госслужбы, установив зарплату, которая будет конкурировать с частным сектором.

«Считаю, что государственные служащие, которые находятся на работе, как правило, с 8−9 утра и до 8−9 вечера, должны получать определённую материальную компенсацию, но не перебарщивая с заработными платами и премиями. Вопрос актуальный. Мы будем решать его именно в пользу государственных служащих», — сказал казахстанский лидер, выступая на форуме президентского молодёжного кадрового резерва 20 февраля.

Он добавил, что в этом вопросе стоит обратить внимание на опыт Сингапура и других стран.

По словам Токаева, в Казахстане сейчас ощущается дефицит сильных специалистов в государственных отраслях. «Необходимо продолжить внедрение гибридной модели государственной службы. Для этого предстоит детально проработать вопросы более свободного, менее регламентированного приёма на госслужбу квалифицированных кадров из частного сектора», — сказал он.

Помимо этого, глава Казахстана призвал увеличить число женщин на госслужбе, так как они «более внимательны к работе» и «не подвержены коррупционным проявлениям». «Статистика Агентства по противодействию коррупции говорит о том, что женщины ведут себя более ответственно», — подчеркнул он.

Токаев отметил, что несмотря на то, что доля женщин в госаппарате страны составляет около 55%, среди руководящего состава этот показатель ниже 39%. По его словам, в целом «необходимо увеличить число женщин, молодёжи и граждан с ограниченными возможностями на государственной службе».

Токаев также подверг критике практику «командных перемещений», которая, как он подчеркнул, сохраняется в стране до сих пор. Он сообщил, что Администрации президента и Агентству по делам госслужбы поручено взять этот вопрос под «жёсткий контроль и решительно воспрепятствовать подобным проявлениям».