С 1 апреля из Нукуса должны быть налажены авиарейсы в Стамбул. Это предусмотрено постановлением президента Узбекистана от 9 февраля о комплексном развитии Каракалпакстана.

Ожидается, что рейсы будут осуществляться по маршрутам «Стамбул — Нукус — Ташкент» и «Самарканд — Нукус — Стамбул».

Постановлением Министерству транспорта поручено проработать запуск рейсов совместно с компанией Uzbekistan Airways и всеми авиакомпаниями-резидентами, зарегистрированными в Узбекистане, а также Министерством экологии, охраны окружающей среды и изменения климата. Цели — увеличение потока туристов в Каракалпакстан и создание для них благоприятных условий.

Дополнительно планируется выделить один новый закупаемый малый самолёт марки L-410 для внутренних рейсов в Каракалпакстан.

Отметим, что сейчас рейсы в Стамбул из нескольких городов Узбекистана выполняют Uzbekistan Airways и Turkish Airlines.