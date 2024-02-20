США подготовили резолюцию ООН с призывом о временном прекращении огня в секторе Газа и предупреждением о последствиях наземной операции Израиля в городе Рафах. Об это пишет Guardian со ссылкой на документ.

США впервые открыто поддержали прекращение огня в конфликте между Израилем и ХАМАС, хотя в проекте документа говорится, что временное перемирие должно начаться «как можно скорее», а это оставляет пространство для маневра израильским военным, отмечает издание.

В тексте резолюции подчёркивается, что запланированное Израилем наступление на Рафах «привело бы к дальнейшему ущербу гражданским лицам и их дальнейшему перемещению, в том числе потенциально в соседние страны, что имело бы серьёзные последствия для мира и безопасности региона».

США также осудили ХАМАС за нападение на Израиль 7 октября 2023 года. Ранее американская миссия в ООН выражала недовольство, что в предыдущих резолюциях Совета безопасности не содержалось явного обвинения палестинской группировки.

Reuters отмечает, что документ последовал за сигналами от США о том, что они наложат вето на подготовленную Алжиром резолюцию с требованием немедленного прекращения огня. Американские власти опасается, что принятие резолюции может поставить под угрозу переговоры между США, Египтом, Израилем и Катаром о сделке по освобождению заложников и о паузе в войне.

Представитель американской администрации сообщил Reuters, что США не планируют «торопить голосование» и дадут время для переговоров между членами Совбеза ООН. Для принятия резолюции необходимо как минимум девять голосов «за» и отсутствие вето со стороны США, Франции, Великобритании, России или Китая.

До этого США два раза блокировали резолюции ООН, предложенные другими странами, с требованием немедленного прекращения огня. Однако Вашингтон выступает против военной операции Израиля в Рафахе, где, по разным данным, укрываются около 1,5 миллиона палестинских беженцев. Президент США Джо Байден ранее призывал премьера Израиля Биньямина Нетаньяху не начинать наступление на город.

Текст резолюции США перекликается с комментариями Байдена, отмечают Guardian и Reuters. Но документ показывает, что США готовы пойти через ООН, чтобы надавить на Израиль по вопросу Рафаха, и не будут полагаться только на двусторонние сообщения, подчёркивает Guardian.

Директор Международной кризисной группы ООН Ричард Гоуэн в комментарии Reuters заявил, что Израиль будет обеспокоен резолюцией, подготовленной Вашингтоном.

«Тот простой факт, что США вообще вносят этот текст, является предупредительным выстрелом для Нетаньяху», — сказал он. — На данный момент это самый сильный сигнал, который США послали в ООН, о том, что Израиль не может бесконечно полагаться на американскую дипломатическую защиту".