Посол Японии в Узбекистане Хатори Такаши и первый заместитель министра экономики и финансов Узбекистана Илхом Норкулов 19 февраля подписали обменные ноты по предоставлению кредита на сумму 37 млрд йен (около 246,2 млн долларов) в рамках «Программы поддержки устойчивого экономического и социального развития», сообщили «Газете.uz» в пресс-службе дипломатической миссии.

Кроме того, Илхом Норкулов и глава представительства JICA в Узбекистане Бито Ёщибуми подписали кредитное соглашение по этому проекту. Кредит выдаётся на 30 лет с 10-летним льготным периодом. Процентная ставка составит 1,8% в год.

Цель проекта — поддержка непрерывного осуществления экономических реформ по переходу Узбекистана к рыночной экономике, а также способствование укреплению социальной интеграции и стабильности посредством поддержки уязвимых групп.

«Ожидается, что проект будет способствовать социально-экономической стабильности и устойчивому развитию страны», — говорится в сообщении.

На 9-й встрече министров иностранных дел диалога «Центральная Азия + Япония», состоявшейся в Токио в декабре 2022 года, в целях достижения устойчивого развития в свободной и открытой Центральной Азии, Япония объявила об установлении и развитии сотрудничества в соответствии с новой моделью, которая придаёт важное значение в «Инвестицию в людей» и «Качество роста». Данный проект воплощает в себе концепцию «Качество роста».