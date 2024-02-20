Информация о подготовке проектов нормативно-правовых актов (НПА), имеющих важнейшее экономическое и общественно-политическое значение, теперь будет публиковаться в интернете до начала их разработки для получения предложений и рекомендаций общественности. Это предусмотрено постановлением президента Узбекистана от 19 февраля о повышении качества нормотворческого процесса.

Решение направлено на «расширение участия институтов гражданского общества и представителей научного сообщества в разработке проектов НПА, совершенствование системы общественного обсуждения и обеспечение приближённого к народу нормотворческого процесса», говорится в документе.

Информация о проектах НПА будет размещаться на Портале обсуждения проектов НПА. В постановлении указывается на на «положительный опыт, накопленный в процессе разработки и принятия Конституции» в новой редакции.

Министерству юстиции поручено установить «действенный контроль за реагированием разработчиками на предложения и замечания населения по проектам НПА, выносимым на общественное обсуждение».

Отметим, что в 2018 году в Узбекистане было введено требование обязательного проведения общественного обсуждения всех проектов нормативно-правовых актов. Однако в марте 2022 года указом президента это требование было изменено.

В частности, в законодательных документах фраза «все проекты» была заменена на «проекты, имеющие важное экономическое и общественно-политическое значение», а фраза «в обязательном порядке» — на «как правило».

В апреле 2022 года «Газета.uz» писала, как обсуждение Правил дорожного движения прошло незамеченным.