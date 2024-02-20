Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана прокомментировало ситуацию на строительстве медно-обогатительной фабрики на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате (МОФ-3 АГМК) в Ташкентской области.

По данным МЧС, 20 февраля, примерно в 8:00 в результате продолжительного и обильного снегопада и сильного ветра в цехе подготовки металла компании Enter Engineering обрушилась кровля временного объекта.

В результате травмы получили 32 работника строительной компании (все — граждане Индии). Трое из них скончались на месте, 29 госпитализированы с различными травмами.

Ответственные ведомства сформировали рабочую группу с целью изучения причин и последствий происшествия на месте, его немедленной ликвидации и оказания помощи пострадавшим, говорится в сообщении.

Напомним, медную обогатительную фабрику-3 (МОФ-3) планируется создать в составе Алмалыкского горно-металлургического комбината (АГМК). Как ожидается, она будет перерабатывать продукты месторождения «Ёшлик-1» стоимостью 5,12 млрд долларов. Это месторождение занимает 11 тысяч га и содержит 13 видов ценных и редких металлов, таких как золото, медь, серебро, молибден и селен. В начале февраля глава АГМК Абдулло Хурсанов сообщил, что президент поручил начать строительство МОФ-3 не позже 1 июля, а до 1 марта завершить «инжиниринговый, базовый проект».

Для строительства МОФ-3 были выбраны компании Enter Engineering и российский «Уралмашзавод». Проект тогда оценивался в 2 млрд долларов, а срок реализации был намечен на 2023 год. Изначально проект должна была реализовать Renaissance Heavy Industries под контролем SFI Management Group, но в феврале 2021 года их исключили из проекта.