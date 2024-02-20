В Чиланзарском районе Ташкента планируется строительство пятизвёздочной гостиницы под брендом Ritz Carlton. Это предусмотрено постановлением правительства о мерах по реализации инвестиционной программы Узбекистана на первый квартал 2024 года, обратила внимание «Газета.uz».

Компания PD Estates, учреждённая 22 ноября прошлого года азербайджанским девелопером Pasha Development (входит в Pasha Holding), намерена вложить 200 млн долларов в реализацию проекта строительства отеля на 150 номеров в 2024—2026 годах. В первом квартале текущего года планируется освоить 7 млн долларов инвестиций (кредитов).

В июле 2018 года сообщалось, что гостиницу Ritz-Carlton планируется открыть на территории делового центра Tashkent City. Ожидалось, что многофункциональный комплекс будет включать в себя бизнес-центры класса «А+», пятизвёздочную гостиницу Ritz-Carlton, апартаменты с сервисом премиум-класса от Ritz-Carlton и галерею бутиков всемирно известных брендов.

Под проект было выделено более 1,5 га территории. 200-метровое сооружение должно было стать самым высоким зданием в Узбекистане и во всей Центральной Азии. Строительством должна была заняться компания Murad Buildings, разработкой конструкции — японская проектная организация Nihon Sekkei, однако проект не был реализован.

В июле прошлого года генеральный директор Pasha Holding Джалал Гасымов встречался с министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым, чтобы обсудить реализацию проекта по строительству гостиницы в Ташкенте и создание совместного текстильного кластера в Азербайджане.

19 февраля представители холдинга встретились с министром цифровых технологий Шерзодом Шерматовым, чтобы обсудить реализацию программы Softlanding для компаний из Азербайджана и продвижение компаний из Узбекистана на международных рынках через партнёров Pasha Holding.

Летом 2023 года Pasha Development подписала соглашение с Marriott International об открытии The Ritz-Carlton Residences в Баку.

The Ritz-Carlton — международная сеть отелей класса «люкс». Сеть находится в собственности и управляется компанией The Ritz-Carlton Hotel Company, дочерней компанией крупнейшего в мире гостиничного холдинга Marriott International. Штаб-квартира сети расположена в штате Мэриленд (США). Компания управляет более 90 отелями в крупнейших городах мира.

Pasha Holding — азербайджанская инвестиционная компания, основанная в 2006 году. в неё входят 12 банков, страховых компаний, инвестиционная компания, IT-компании, объекты недвижимости. Кроме того компания инвестирует в индустрию туризма, включая отели и курорты в Азербайджане и Турции, а также в сельскохозяйственный сектор. Активы холдинга — 11,3 млрд долларов.