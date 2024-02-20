В минувшую пятницу, 16 февраля, исполнилось три года с момента запуска портала Xalq nazorati («Народный контроль») — сервиса по приёму заявок и обращений от жителей Ташкента, созданного Департаментом цифрового развития при хокимияте столицы.

В мае 2023 года сообщалось о планах запустить платформу Xalq nazorati ещё в семи регионах Узбекистана. В декабре прошлого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил, что сервис, положительно встреченный населением, нуждается в совершенствовании. Он поручил уделять развитию этой платформы больше внимания.

Сервис регулярно показывает еженедельную отчётность о проделанной работе, а также итоги года.

«Газета.uz» частично публикует отчёт о работе сервиса за 2023 год, который включает в себя также цифры за предыдущие два года.

Сколько принято обращений за год?

В 2023 году электронный портал xalqnazorati.uz собрал почти 51 тысячу обращений от жителей Ташкента, что в 1,8 раза выше уровня предыдущего года (2021 год — 3916 сообщений; 2022 год — 28542 сообщений).

Большая часть сообщений на портал поступала от мужчин — 68,1%, значительно меньшая от женщин — 31,9%. При этом, отмечается в отчёте, доля женщин с 2021 года возросла с 21% до 31,9%, или в 1,52 раза, что говорит об устойчивой тенденции повышения социальной активности женской части населения города.

Наиболее активной является возрастная группа 35−44 года, на которую приходится 45,7% всех обращений, на возрастную группу 25−34 года приходится 30,7%, далее следуют возрастные группы 45−54 лет — 14,5%, 17−24 лет — 4,4%, 55−64 лет — 3,5%, 65−74 лет — 1,1%, на лиц 75 лет и старше приходится 0,1% обращений.

По сравнению с 2022 годом значительно возросла активность возрастных групп 34−44 года — в 1,15 раза и 45−54 — в 1,2 раза, а по группам 25−34 года и 55−64 года отмечается снижение в 1,17 и 1,91 раза соответственно.

В 2023 году с помощью мобильного приложения было загружено 66,5% сообщений, через персональные компьютеры — 13,1%, а через колл-центр — 20,4%.

Основные темы обращений

40,3% сообщений касались проблем жилищно-коммунального хозяйства — состояние жилого фонда, работа лифтов, отопления, горячего и холодного водоснабжения (в 2021 году удельная доля вопросов этой тематики составляла 21,9%; в 2022 году — 31,5%);

11,9% сообщений связано с состоянием асфальтового покрытия дорог и тротуаров (2021 год — 21,3%; 2022 год — 21,3%);

9,2% сообщений — вопросы организации дорожного движения: работа светофоров, наличия пешеходных переходов, стёршейся дорожной разметки (2021 год — 17,7%; 2022 год — 11,8%);

8,2% сообщений — состояние инженерных коммуникаций и качество проводимых на них ремонтных работ (2021 год — 8,5%; 2022 год — 5,3%);

7,5% сообщений — экологические проблемы, т. е. незаконное размещение отходов, вырубка деревьев, загрязнение водотоков (2021 год — 10,6%; 2022 год — 10,9%);

2,6% сообщений — вопросы незаконного строительства объектов и нарушения строительных норм и правил (2021 год — 6%; 2022 год — 2,4%);

2,2% сообщений — ненадлежащее содержание парков и скверов, плохой уход за зелёными насаждениями и прибрежными зонами каналов (2021 год — 2%; 2022 год — 2,5%);

1,8% сообщений — работа общественного транспорта (2021 год — 5,3%; 2022 год — 2,1%).

1,1% сообщений — неисправное уличное освещение (2021 год — 1,1%; 2022 год — 1,2%).

Актуальные проблемы

В 2023 году поступило:

6078 сообщений об отсутствии или перепадах напряжения электроэнергии, при этом 2330 (38,3%) из них поступило в летний период года, а 2240 (36,9%) в зимний, больше всего подобных жалоб поступило по Чиланзарскому — 886, Алмазарскому — 801 и Яшнабадскому — 775 — районам.

3435 сообщений о низком качестве и не соответствующей нормам температуре горячей воды, больше всего подобных жалоб поступило по Чиланзарскому — 624, Юнусабадскому — 547 и Мирзо-Улугбекскому — 425 — районам;

1024 сообщения об отсутствии или низком давлении газа, при этом 741 (72,4%) поступило в зимний период года, больше всего подобных жалоб поступило по Чиланзарскому — 170, Учтепинскому — 147 и Мирзо-Улугбекскому — 127 — районам.

1057 сообщений о низком качестве холодного водоснабжения, при этом 396 (37,5%) поступило за летний период года, а больше всего подобных жалоб поступило по

Яшнабадскому — 148, Юнусабадскому — 146 и Мирзо-Улугбекскому — 106 — районам;

С начала отопительного сезона, т. е. с 6 ноября по 31 декабря 2023 года поступило 2041 сообщений о проблемах с отоплением, больше всего подобных жалоб поступает по Чиланзарскому — 344, Юнусабадскому — 314 и Учтепинскому — 299 — районам.

Среди общего количество обращений в Xalq nazorati наибольшее число поступило по Юнусабадскому — 7500, или 14,7% от общего количества, а также по Мирзо-Улугбекскому — 6646, или 13%, Яшнабадскому — 6378, или 12,5%, и Чиланзарскому — 6308, или 12,4%, районам.

В целом, на четыре вышеупомянутых районов, где проживает 41,7% населения города, приходится 52,6% всех сообщений граждан.

Далее следуют: Алмазарский — 4665, или 9,2%, Шайхантохурский — 4110, или 8,1%, Учтепинский — 3646, или 7,2%, Мирабадский — 3364, или 6,6%, Яккасарайский — 3077, или 6%, Сергелийский — 2875, или 5,6%, Янгихаётский — 1613, или 3,1% и Бектемирский — 790, или 1,6%, районы.

Работа по обращениям

Из общего количества поступивших 50972 сообщений, в работу были направлены 48179, а 2793 сообщений, или 5,5%, были отклонены модераторами как дублирующие друг друга или не соответствующие правилам портала.

По 4234 сообщениям, или 8,9%, были даны консультации и разъяснения, без назначения исполнителей.

Решены вопросы по 40493 обращениям, или 84% (2021 год — 91,3%; 2022 год — 96%). Наиболее эффективно работали с сообщениями жителей в Яккасарайском (решено 90,4% всех вопросов), Мирабадском (89,6%) и Учтепинском (88,6%) районах.

В стадии рассмотрения на конец отчётного года находились 1105 сообщений, или 2,3%.

Просрочено исполнение по 2347 обращениям, или 4,9%, (2021 год — 6,7%; 2022 год — 1,3%).

Наиболее проблемные районы по итогам 2023 года — Юнусабадский, где просрочено 492 вопроса, Мирзо-Улугбекский (400), Яшнабадский (385) и Чиланзарский (299). На эти четыре района приходится 67,1% всех просроченных обращений по городу.

С 2022 года остался не исполненным 61 вопрос.

Службами районных хокимиятов, без учёта городских коммунальных организаций:

принято 27656 сообщений, направлено в работу 26140, отклонено 1516;

положительно решено 23598 вопросов или 90,3% (2021 год — 86,4%; 2022 год — 94,8%);

просрочено исполнение по 1708 обращениям, или 6,5% (2021 год — 9,8%; 2022 год — 0,9%).

Наилучшие результаты по рассмотрению сообщений жителей у хокимиятов Учтепинского (98,8%), Мирабадского (95,8%) и Шайхантахурского (93,0%) районов.

Больше всего нерешённых вопросов в хокимиятах Мирзо-Улугбекского (344), Юнусабадского (347), Яшнабадского (325) и Чиланзарского (163) районов. На эти четыре района приходится 69% всех просроченных обращений по районным хокимиятам.

Комплексами заместителей хокимов по вопросам архитектуры, капитального строительства и развития коммуникаций:

принято 8741 сообщение, направлено в работу 7874, отклонено 867;

положительно решено 6318 вопросов, или 80,2%, (2021 год — 87,2%; 2022 год — 93,3%);

просрочено исполнение по 1128 обращению, или 14,3% (2021 год — 9,6%; 2022 год — 0,8%).

Наилучшие результаты по рассмотрению сообщений жителей комплексами заместителей хокимов по вопросам архитектуры, капитального строительства и развития коммуникаций в Учтепинском (97,3%), Мирабадском (96,4%) и Бектемирском (90,6%) районах.

Больше всего было просрочено вопросов в Юнусабадском (277), Мирзо-Улугбекском (276), Яшнабадском (228) и Алмазарском (117) районах. На эти четыре района приходится 79,6% всех просроченных обращений по комплексу.

Комплексами заместителей хокимов по вопросам жилищно-коммунального обслуживания и благоустройства:

принято 20635 сообщений направлено в работу 19802, отклонено 833;

решено положительно 18768 вопросов, или 94,8%, (в 2021 году — 96,8%; в 2022 году — 96,3%);

просрочено исполнение по 574 обращениям, или 2,3%, (2021 год — 1,4%; 2022 год — 1%).

Наилучшие результаты по рассмотрению сообщений жителей комплексами заместителей хокимов по вопросам жилищно-коммунального обслуживания и благоустройства в Учтепинском (99%), Бектемирском (96,9%) и Яккасарайском (96,2%) районах.

Больше всего было просрочено вопросов в Яшнабадском (108), Чиланзарском (106), Мирзо Улугбекском (74) и Юнусабадском (61) районах. На эти четыре района приходится 60,8% всех просроченных обращений по комплексу.

В разрезе трёх основных направлений в 2023 году:

состояние дорожного покрытия:

всего поступило 6910 сообщений, принято в работу 6086;

из них положительно решено 4882, или 80,2%, (2021 год — 84,9%; 2022 год — 93,2%);

из них просрочено исполнение 833, или 13,7%, (2021 год — 9,4%; 2022 год — 0,7%);

вопросы организации дорожного движения:

всего поступило 5032 сообщения, принято в работу 4709;

из них положительно решено 4249, или 90,2%, (2021 год — 84,9%; 2022 год — 96,9%);

из них просрочено исполнение 398, или 8,5%, (2021 год — 9,4%; 2022 год — 1,5%).

работа ТЧСЖ и управляющих компаний:

всего поступило 21137 сообщений, принято в работу 20554;

из них положительно решено 19752, или 96,1%, (2021 год — 84,9%; 2022 год — 96,3%);

из них просрочено исполнение 464, или 2,3%, (2021 год — 9,4%; 2022 год — 1,7%);

Департамент цифрового развития хокимията Ташкента разработал систему определения рейтинга каждого района по работе с обращениями, поступающими на портал xalqnazorati.uz.

Рейтинг рассчитывается по 10-балльной шкале по семи показателям (наличие просроченных вопросов, количество решённых вопросов, количество обращений на душу населения, отписок и пр).

На первой строчке завершил год Мирабадский район (8,31 балла), который занимал верхнюю строчку практически весь год — с февраля. Второе место у Учтепинского района (7,88 балла), третье — у Яккасарайского (6,77).

Далее следуют Яшнабадский (5,27), Шайхантахурский (5,24), Чиланзарский (5,17), Бектемирский (4,96), Мирзо-Улугбекский (4,40), Янгихаетский (3,93), Сергелийский (3,42), Юнусабадский (3,26) районы. На последнем месте завершил год Алмазарский район (3,05).

Одним из важных факторов, оказывающих влияние на рейтинг района, является удельный вес так называемых «отписок» в общем количестве данных заявителям ответов.

Больше всего малоинформативных и формальных ответов давали по Бектемирскому (40,8%), Чиланзарскому (28,9%) и Юнусабадскому (23%) районам. Меньше всего — в Мирабадском (4,2%), Яшнабадском (5,5%) и Янгихаетском (6,6%) районе.

В разрезе подведомственных хокимияту организаций зафиксированы следующие результаты:

Ассоциация ТЧСЖ:

поступило 12373 сообщения, принято в работу 12057;

из них закрыто 11607, или 96,3%, (2021 год — 90,5%; 2022 год — 95,7%);

просрочено исполнение — 238, или 2% (2021 год — 9,5%; 2022 год — 1,2%);

Veolia Energy Tashkent:

всего поступило 6314 сообщений, принято в работу 6214;

из них закрыто 6171, или 99,3% (2021 год — 99,2%; 2022 год — 97,8%);

просрочено исполнение — 6, или 0,1%, (2021 год — 0,8%; 2022 год — 0,6%).

«Тошкент шахар электр тармоклари корхонаси»:

всего поступило 5820 сообщений, принято в работу 5634;

из них закрыто 5528, или 98,1%, (2021 год — 95,0%; 2022 год — 99,3%);

просрочено исполнение — 62, или 1,1%, (в 2021 году — 5,0%; в 2022 году — 0%).

Управление Ташгорэкологии:

всего поступило 4168 сообщений, принято в работу 3812;

из них закрыто 3537, или 92,8%, (в 2021 году — 97,3%; в 2022 году — 98,5%);

просрочено исполнение — 230 или 6% (2021 год — 2,4%; 2022 год — 0,5%).

«Тошкент шахар сув таъминоти»:

всего поступило 2828 сообщений, принято в работу 2635;

из них закрыто 2586, или 98,1%, (2021 год — 100%; 2022 год — 97,4%);

просрочено исполнение — 27 или 1% (2021 год — 0%; 2022 год — 0,3%).

Монтажно-эксплуатационное управление (МЭУ) УБДД:

всего поступило 2824 сообщения, принято в работу 2617;

из них закрыто 2586, или 91,9%, (2021 год — 99,5%; 2022 год — 98,1%);

просрочено исполнение — 146, или 5,6%, (2021 год — 0,5%; 2022 год — 0,2%).

Управление безопасности дорожного движения ГУВД:

всего поступило 2497 сообщений, принято в работу 2285;

из них закрыто 2083, или 91,2%, (2021 год — 99,1%; 2022 год — 97,2%);

просрочено исполнение — 82, или 3,6%, (в 2021 году — 0,9%; в 2022 году — 1,3%).

Главное управление благоустройства:

всего поступило 1060 сообщений, принято в работу 867;

из них закрыто 845, или 97,5%, (2021 год — 93,4%; 2022 год — 98,8%);

просрочено исполнение — 0 (2021 год — 5,7%; 2022 год — 0%).

Филиал «Худудгаз Пойтахт»:

всего поступило 1062 сообщения принято в работу 1036;

из них закрыто 1003, или 96,8%, (2021 год — 75,0%; 2022 год — 82,6%);

просрочено исполнение — 21, или 2% (2021 год — 25,0%; 2022 год — 15,5%).

«Тошшахартрансхизмат»:

всего поступило 748 сообщений, принято в работу 736;

из них закрыто 725, или 98,5%, (2021 год — 100%; 2022 год — 99,6%);

просрочено исполнение — 0 (2021 год — 0%; 2022 год — 0%).

УП «Тошшахарнур»:

всего поступило 559 сообщений, принято в работу 548;

из них закрыто 548, или 100%, (2021 год — 97,3%; 2022 год — 99,7%);

просрочено исполнение — 0 (2021 год — 0%; 2022 год — 0%).

ГУВД:

всего поступило 417 сообщений, принято в работу 376;

из них закрыто 370, или 98,4%, (2021 год — 36,0%; 2022 год — 98,8%);

просрочено исполнение — 1, или 0,3%, (2021 год — 37,5%; 2022 год — 0,4%).

«Служба единого заказчика»:

всего поступило 392 сообщения, принято в работу 352;

из них закрыто 321, или 91,2%, (2021 год — 95,6%; 2022 год — 90,7%);

просрочено исполнение — 17, или 4,8%, (2021 год — 4,4%; 2022 год — 4,1%).

Центр государственного санэпиднадзора:

всего поступило 321 сообщение, принято в работу 299;

из них закрыто 272, или 91%, (2021 год — 92,9%; 2022 год — 96,2%);

просрочено исполнение — 21, или 4,1%, (2021 год — 6,1%; 2022 год — 1,2%).

Комитет Узавтойул:

всего поступило 292 сообщения, принято в работу 242;

из них закрыто 178, или 73,6%, (2021 год — 60,9%; 2022 год — 80,4%);

просрочено исполнение — 22, или 24,2%, (2021 год — 39,1%; 2022 год — 9,1%).

Инспекция по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилищного фонда:

всего поступило 285 сообщений принято в работу 275;

из них закрыто 213, или 77,5%, (2021 год — 80,6%; 2022 год — 97%);

просрочено исполнение — 44, или 16,1%, (2021 год — 19,4%; 2022 год — 0%).

Ташкентский метрополитен:

всего поступило 166 сообщений, принято в работу 164;

из них закрыто 162, или 98,8%, (2021 год — 100%; 2022 год — 97,5%);

просрочено исполнение — 0 (2021 год — 0%; 2022 г. — 2,5%).

Инспекция по контролю в сфере строительства:

всего поступило 130 сообщений, принято в работу 107;

из них закрыто 82, или 76,6%, (2022 год — 98,9%);

просрочено исполнение — 23, или 21,5%, (в 2022 году — 0%).

«Тошкент шахар телефон тармоги»:

всего поступило 108 сообщений, принято в работу 104;

из них закрыто 103, или 99%, (2021 год — 100%; 2022 год — 100%);

просрочено исполнение — 0 (2021 год — 0%; 2022 год — 0%).

Управление по эксплуатации каналов и благоустройству прилегающих к ним территорий:

всего поступило 97 сообщений, принято в работу 92;

из них закрыто 85, или 92,4%, (2021 год — 100%; 2022 год — 92,5%);

просрочено исполнение — 4, или 4,3%, (2021 год — 0%; 2022 год — 5,4%).

Главное управление строительства:

всего поступило 92 сообщений, принято в работу 91;

из них закрыто 67, или 73,6%, (2021 год — 86,1%; 2022 год — 83,7%);

просрочено исполнение — 22, или 24,2%, (2021 год -13,9%; 2022 год — 1,1%);

Больше всего малоинформативных и формальных ответов допускают Инспекция по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилищного фонда (74,2%), Veolia Energy Tashkent (20%) и Ассоциация ТСЖ (18,3%).

Меньше всего отписок было в «Тошкент шахар телефон тармоги» (0%), «Тошшахарнур» (0%), у Инспекции по контролю в сфере строительства (2%), «Тошкент шахар сув таъминоти» (2,4%), «Худудгаз Пойтахт» (2,5%), УБДД ГУВД (3%) и МЭУ УБДД (3,5%).

В результате мониторинга социальных сетей (в основном, Telegram и Facebook-каналы и группы) был обнаружен 4471 (2021 год — 61; 2022 год — 1841) проблемный вопрос, 4468 из которых были оформлены в виде сообщений и загружены на портал xalqnazorati.uz.

Из них решено положительно 3954 вопроса, или 88,5%, (2021 год — 84,7%; 2022 год — 96%); в стадии рассмотрения 88 или 2%, просрочено исполнение по 426, или 9,5%, (2021 год — 11%; 2022 год — 1,1%).

Больше всего негативных постов в социальных сетях отмечается по работе коммунальных служб Юнусабадского (931), Чиланзарского (571), Яшнабадского (567) и Мирзо-Улугбекского (525) районов. На эти четыре района приходится 58% всех негативных постов по городу.

Результаты работы с обращениями жителей

Согласно отчёту сервиса Xalq nazorati, в 2023 гору в рамках решения проблем, направленных жителями Ташкента на электронный портал, структурами хокимиятов и причастных организаций было:

— освобождено 1109 забетонированных деревьев; — предотвращена вырубка 890 деревьев; — отремонтировано 1385 светофоров; — восстановлена разметка 782 пешеходных переходов; — восстановлена дорожная разметка на 203 участках; — отремонтировано 226 дорожных знаков и указателей; — отремонтировано 864 лифта в многоквартирных жилых домах; — ликвидировано 1823 стихийных свалки бытовых и строительных отходов; — решены вопросы отопления в 3095 квартирах; — ликвидировано 3332 повреждений и иных проблемных вопросов на коммуникациях (водопровод, теплотрасса, электрокабель, канализация); — отремонтировано 4628 ям и повреждённых участков на дорогах.

Ещё более подробная информация об обращениях жителей Ташкента и реакции на них государственных органов, а также инфографики и таблицы данных — в отчёте сервиса Xalq nazorati.