Министерство образования Великобритании опубликовало руководство, согласно которому в школах Англии вводится полный запрет на использование мобильных телефонов. Новые правила призваны свести к минимуму беспорядки и улучшить поведение в классах.

В руководстве отмечается, что к 12 годам у 97% британских школьников есть собственный мобильный телефон, и каждый третий пользуется им во время уроков без разрешения. Это отвлекает от учебного процесса не только самих учеников, но и мешает учителю работать.

Один из пяти учеников в британских школах сталкивается с онлайн-буллингом. «Убрав мобильные телефоны из школьного дня, мы можем создать безопасное пространство, где ученики будут защищены от рисков и опасностей, связанных с социальными сетями и киберзапугиванием, а также от давления со стороны сверстников и возможной стигмы, связанной с владением дорогостоящими устройствами», — говорится в документе.

«Школы — это место, где дети учатся, а мобильные телефоны — как минимум нежелательное отвлечение в классе», — отметила министр образования Джиллиан Киган.

Для соблюдения запрета школам предлагается четыре подхода, которые они могут выбрать на своё усмотрение:

Первый — полный запрет на использование телефонов на территории школы, учащиеся оставляют их либо дома либо с родителями.

Второй — учащиеся сдают телефоны при входе в школу сотруднику администрации и получают его обратно на выходе из школы.

Третий — учащиеся оставляют телефоны в специальных защитных шкафчиках на весь учебный день.

Четвёртый — школьники могут приносить телефоны с собой в класс, но с соблюдением строгого правила, что «никто не увидит и не услышит».

Исключения будут сделаны для учащихся, которым доступ к телефону нужен по медицинским причинам, а также тем, у кого есть особые потребности или инвалидность.

Руководство предусматривает и наказание за нарушение правил. Так, школы имеют право конфисковывать мобильные телефоны или аналогичные устройства в качестве дисциплинарного взыскания. Кроме того, учителя могут обыскивать рюкзаки и сумки учащихся. В случае повреждения или потери гаджетов родители не смогут подать на учебное заведение в суд.