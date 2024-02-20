Новым прокурором Бухарской области назначен советник юстиции Улугбек Аслонович Хамдамов. Приказ об этом подписал генеральный прокурор Нигматилла Юлдашев, сообщила во вторник пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

До назначения Улугбек Хамдамов занимал должность прокурора города Коканда Ферганской области.

С января 2021 года прокурором области был Махмуд Истамов, до этого работавший заместителем главы Центральной избирательной комиссии, заместителем и первым заместителем министра юстиции, а также занимавший разные должности в службах Аппарата президента.

Смене руководства прокуратуры Бухарской области предшествовало задержание прокурора Каганского района области при получении взятки в 90 тысяч долларов. Об этом на днях сообщил президент Шавкат Мирзиёев.