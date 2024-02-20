Польская авиакомпания LOT Polish Airlines свяжет регулярными рейсами Ташкент и Варшаву. Первый пассажирский рейс запланирован на 14 марта, сообщила пресс-служба компании Uzbekistan Airports.

Планируется, что полёты будут осуществляться трижды в неделю — по понедельникам, четвергам и субботам на воздушных судах типа Boeing 737 MAX 8. В апреле и мае польский авиаперевозчик планирует выполнять дополнительный рейс по вторникам с плановым возвращением в Варшаву по средам.

«Мы разработали расписание, удобное как для транзитных пассажиров, выбирающих Варшаву в качестве пункта пересадки, так и для тех, чей пункт назначения — столица Польши. Путешествующие транзитом через Варшаву смогут воспользоваться широкой маршрутной сетью LOT Polish Airlines в Скандинавии, Западной и Центральной Европе с удобными стыковками менее 4 часов», — отметил генеральный директор авиакомпании Михал Фиёл.

«Открытие рейсов между Варшавой и Ташкентом — для нас важный шаг по налаживанию авиасообщения с Европой. После пандемии LOT Polish Airlines станет первой европейской авиакомпанией, открывающей для узбекистанцев рейсы в города Европы, а для европейцев — в города Узбекистана», — сообщил руководитель Uzbekistan Airports Жавлонбек Умарходжаев.

LOT Polish Airlines была основана в 1929 году. Авиаперевозчик является членом Star Alliance — старейшим из существующих, крупнейшим и наиболее представительным авиационным альянсом в мире. В парке авиакомпании порядка 80 воздушных судов, а маршрутная сеть составляет более 100 направлений.