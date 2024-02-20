Компания «Узтрансгаз» намерена реализовать программу модернизации магистральной газовой системы для увеличения объёмов импорта природного газа «с севера». Это предусмотрено постановлением правительства о мерах по реализации инвестиционной программы Узбекистана на первый квартал 2024 года, обратила внимание «Газета.uz».

С 7 октября 2023 года по северному направлению Узбекистан импортирует газ из России через территорию Казахстана.

На первом этапе на реализацию этой программы в 2024−2030 годах планируется направить 500 млн долларов. За счёт этого намечено увеличить объём до 32 млн кубометров в сутки (по действующему договору с российским «Газпромом» предусмотрена поставка 9 млн кубометров в сутки, но в декабре объём увеличивали вдвое).

Финансировать проект планируется за счёт зарубежных кредитов.

Намечено также продолжить реализацию программы модернизации и повышения эффективности магистральной газотранспортной системы Узбекистана (2021−2024 годы). Проект стоимостью 483 млн долларов предусматривает модернизацию 511 км магистральных газопроводов и 10 газоперекачивающих агрегатов. На 1 января остаются неосвоенными кредиты на 50,1 млн долларов.

В ноябре прошлого года глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россия, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан уже к середине 2024 года могут определиться с обязательствами в области сотрудничества по поставкам и транзиту газа на 15 лет.

Глава Минэнерго Узбекистана ранее объяснял, почему страна покупает именно российский газ, хотя Туркменистан с крупными запасами находится ближе, а также причины экспорта голубого топлива в другие страны. Он также заявил тогда, что неправильно политизировать вопрос поставок газа из России.

В 2023 году Узбекистан импортировал больше газа, чем экспортировал. Разница в поставках превысила 165 млн долларов. «Газета.uz» анализировала факторы, которые привели к такому положению, несмотря на огромные запасы газа внутри страны.