В Узбекистане сохраняются ограничения на поставку электроэнергии в часы пик и газа на автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС), сообщил пресс-секретарь Министерства энергетики Хасан Тошхужаев.

В понедельник (19 февраля) на всех электростанциях было произведено 243,9 млн кВт·ч электроэнергии (на 12,5 млн кВт·ч больше, чем в предыдущий день). Для этого на тепловых электростанциях было использовано 41,3 миллиона кубометров природного газа (было 40,3 млн), 25,6 тысячи тонн угля (26,3 тысячи) и 12,1 тысячи тонн мазута (10,7 тысячи).

Кроме того, из Туркменистана было импортировано 20,6 кВт·ч электроэнергии (21,6 млн). Потребителям по стране было поставлено 236,2 млн кВт·ч электроэнергии (225,6 млн).

«В результате резкого падения давления газа из-за аварии в холодные зимние дни и увеличения в несколько раз спроса на электроэнергию среди потребителей вынуждено введены ограничения до 550 МВт (было до 400 МВт) в пиковые часы суток по всей нашей территории», — заявили в Минэнерго.

«До тех пор, пока ситуация не изменится к лучшему», во вторник (20 февраля) в часы пик также могут быть введены некоторые ограничения, предупредили в министерстве.

Несмотря на то, что давление газа ниже обычного, 19 февраля его потребление возросло с 151,6 млн до 153,2 млн кубометров.

Минэнерго также сообщило, что были введены в эксплуатацию 10 газоперекачивающих агрегатов на станциях «Газли» и «Учкир», которые не работали с 17 февраля из-за аварии на линиях электропередачи в Бухарской области. Пока отремонтирована только одна линия — «Л-Газли-1», вторая линия «Л-Газли-2» всё ещё ремонтируется. Ремонтно-восстановительные работы затруднены из-за сложных погодных условий, говорится в сообщении.

«[Поставляемый] объём природного газа приближается к нормативной схеме. Однако падение давления газа из-за холодов задерживает полное восстановление схемы [поставок]», — отметили в Минэнерго.

Энергетики принимают и другие меры для ликвидации последствий резкого падения давления газа в магистральных газопроводах, предотвращения негативных ситуаций, которые могут возникнуть при равномерной поставке газа потребителям и ТЭС, говорится в сообщении.

В частности, с учётом снижения давления газа, во вторник сохранятся ограничения на работу всех метановых заправок в Узбекистане, прежде всего для обеспечения газом населения и объектов социальной сферы. При улучшении ситуации некоторые АГНКС могут возобновить работу по утверждённому графику (с 8:00 по 15:00).

Через 152 (из 1517) метановые заправки в Узбекистане было поставлено 941 тысяча кубометров газа для медицинских учреждений и других организаций социальной сферы.

«Узбекнефтегаз» увеличил поставки бензина на автозаправки с 1126 до 4180 тонн. На бирже также реализовано 4009 тонн из 6900 тонн выставленного на продажу бензина и 1599 из 3895 тонн дизельного топлива.

В конце ноября министр энергетики Журабек Мирзамахмудов рассказывал, как планируется покрывать возможный дефицит энергоресурсов этой зимой. Среди мер — использование мазута для выработки энергии, перевод крупных предприятий на ночной режим работы, сокращение подачи газа на заправки и другое.

«Газета.uz» ранее изучала, как Узбекистан из экспортёра газа превратился в импортёра.