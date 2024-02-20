Максим Венгеров — лауреат множества международных премий и конкурсов, среди которых две музыкальные премии «Грэмми». Каждое выступление артиста по всему миру проходит с неизменным аншлагом. После пандемии коронавируса музыкант снова вернулся к активной гастрольной деятельности и за последние два года успел совершить турне по странам Европы, Азии и Америки.

Венгеров играет на скрипке работы Антонио Страдивари. В одном из интервью он сравнивал исполнение на этом инструменте со сложным и ювелирным управлением машиной «Формулы-1». Прилетевший в Ташкент известный гонщик команды Scuderia Ferrari Чарльз Леклер на концерте замечен не был и обсудить такое сравнение не представилось возможным. Да и этого не нужно, когда Венгерову на сцене помогал коллектив Национального симфонического оркестра под управлением Алибека Кабдурахманова, известного в своём высочайшем профессионализме и широтой в подборе репертуара от классической музыки до поп-шлягеров 80−90-х.

Фото: Фонд развития культуры и искусства.

Это был не первый опыт совместной работы Венгерова с узбекистанскими музыкантами. На прошлой неделе в Дубае маэстро выступил вместе с пианистом Бехзодом Абдураимовым. Знакомство двух исполнителей состоялось десять лет на сцене в Лондоне, и Венгеров обещает наполнять его новыми проектами.

К тому же Фонд развития культуры и искусства Узбекистана, организовавший концерт Венгерова, регулярно подключает приглашённых звёзд к просветительской миссии. По признанию «Газете.uz» самого музыканта, накануне выступления он провёл мастер-класс для учащихся Республиканской специализированной музыкальной школы им. В. Успенского — «незабываемых три с половиной часа».

Программу своего выступления Венгеров открыл концертом для скрипки с оркестром Яна Сибелиуса. Одно из самых сложных популярных романтических произведений было исполнено Венгеровым и коллективом Кабдурахманова без раздражающей оригинальности.





В скрипичном соло «Размышление», прославившем оперу французского композитора Жюля Массне «Таис», Венгеров предстал нежным лириком, а в рапсодии «Цыганка» Мориса Равеля уже сполна ощущался пёстрый колорит южного средиземноморья. На бис был исполнен «Романс» польского скрипача, композитора и дирижёра Генрика Венявского, творчество которого так близко Венгерову.

Без шуток и музыкальных анекдотов не обходится ни одно выступление Венгерова. «В этот раз у нас очень серьёзная программа, но не без чувства юмора», — отметил изданию Венгеров. Прощаясь со зрителями, музыкант пошутил, что рад выступать в заснеженном Ташкенте, хотя и приехал в Узбекистан без шубы.





В таком поведении на сцене нет элемента заигрывания с публикой, если всё делается профессионально. Венгеров играет на скрипке с удовольствием, для себя и зрителей вне зависимости от произведений, включённых в программу, и географии выступлений — эмоционально, но в рамках хорошего вкуса. В этом, пожалуй, и есть его формула мирового успеха.