Инфляция в январе в Узбекистане составила 0,64%
В январе в Узбекистане цены на продовольственные товары поднялись на 0,7%, на непродовольственные — 0,4%, стоимость платных услуг выросла на 0,9%. Среди продовольствия драйвером инфляции стали фрукты и овощи, выросли цены на вывоз мусора, а также бензин и пропан.
Минимальные пенсии и пособия повышены до уровня черты бедности
С 1 февраля в Узбекистане на 2,1% повышаются минимальные размеры пенсии по возрасту при неполном стаже работы и пенсии на одного нетрудоспособного члена семьи по случаю потери кормильца. Эта сумма приравнена к показателю минимальных потребительских расходов (черте бедности).
Фото: Волшебная метель в Ташкенте
В первый день февраля Ташкент окутал необычайно красивый снегопад. Наш фотокорреспондент Евгений Сорочин делится сказочными эпизодами своей прогулки.
Фото: Ташкент — город рекламы
Наш бизнес обожает наружную рекламу: без пёстрых баннеров и ослепительных LED-экранов могут ведь и не заметить. Не стремясь к единому стилю и лаконичности своего облика, Ташкент позволил рекламе съесть архитектуру, деревья и людей. Как город уступил жителей афишам и мониторам — в нашей фотоподборке.
Туристический центр в Бухаре всё-таки построят на изначально запланированном месте. Что известно о проекте?
На площади 32,6 га в центре Бухары, где расположены десятки гособъектов, включая здания хокимиятов и стадион, будет построен этнографический туристический центр. О деталях проекта, который приостановили в прошлом году после недовольства граждан, рассказал хоким Бухарской области Ботир Зарипов.
Германия предлагает Узбекистану 50 тысяч рабочих мест
Работодатели Германии предлагают 50 тысяч свободных рабочих мест для узбекистанцев — официально, через Агентство по внешней трудовой миграции. Агентство также помогает пройти курсы немецкого языка перед отъездом.
Когда с водительскими правами можно будет летать на внутренних рейсах? Ответ Uzbekistan Airports
В 2017 году правительство Узбекистана придало водительскому удостоверению статус документа, удостоверяющего личность. В Uzbekistan Airports ответили на вопрос, когда права начнут признавать в аэропортах: «завершается межведомственное согласование».
Глава СГБ Узбекистана встретился с и. о. министра обороны Афганистана
Председатель СГБ Узбекистана Абдусалом Азизов на встрече с исполняющим обязанности министра обороны Афганистана Мохаммадом Якубом обсудил пограничные вопросы и укрепление двусторонних отношений.
Футболист из Узбекистана будет выступать в английском «Брентфорде»
Полузащитник «Пахтакора» и юношеской сборной Узбекистана по футболу 18-летний Мухаммадали Уринбоев перешёл в английский «Брентфорд» на правах аренды. Он может стать первым узбекистанцем, который сыграет в Английской премьер-лиге.
Гражданку и уроженца Узбекистана обвинили в иммиграционном мошенничестве в США
Прокуратура в США обвинила гражданку и уроженца Узбекистана (имеет американское гражданство) в иммиграционном мошенничестве и обмане правительства США. Им грозит многолетний тюремный срок.
Джахонгир Артыкходжаев сообщил о продаже 7 компаний. Кому они сейчас принадлежат?
Бывший хоким Ташкента и предприниматель Джахонгир Артыкходжаев заявил, что продал 7 своих компаний, включая парк Magic City и сеть магазинов техники Mediapark. «Газета.uz» на основе открытых данных изучила, кому сейчас принадлежат эти компании.
Впервые с 2021 года в Узбекистане выросла смертность
В 2023 году в Узбекистане прекратилась тенденция сокращения смертности, начавшаяся с 2021 года. При этом в 2,3 раза сократилась доля смертности среди детей и юных. По причинам смертей все ещё лидируют болезни кровообращения, доля болезней органов дыхания стала меньше, но выросла доля онкологии.
«Газета.uz» добавила датчик качества воздуха IQAir в общую сеть Ташкента
На крыше здания редакции «Газеты.uz» установлен датчик качества воздуха IQAir. Данные с него уже поступают в общую сеть на портале iqair.com, которым многие пользуются для проверки состояния воздуха в столице. В будущем эти данные будут выводиться прямо на наш сайт.
Происшествия
Семь фудтраков Hotdogger в Ташкенте незаконно использовали электроэнергию на 1,1 млрд сумов
Семь передвижных торговых точек Hotdogger в пяти районах Ташкента незаконно израсходовали электроэнергию на 1,1 млрд сумов. Возбуждено уголовное дело.
Мужчина, ударивший четырёхлетнего сына в Термезе, арестован на 10 суток
Термезский городской суд по уголовным делам назначил 10 суток административного ареста мужчине, который несколько раз ударил четырёхлетнего сына.
Пять членов семьи погибли при наезде поезда на Gentra в Сурхандарье
В Шурчинском районе Сурхандарьи пассажирский поезд сбил автомобиль Gentra на железнодорожном переезде. Пять пассажиров — члены одной семьи — скончались, двое — водитель и двухлетний ребёнок — госпитализированы.
В мире
ВОЗ: заболеваемость раком превысит 35 млн случаев к 2050 году
Заболеваемость раком в мире превысит 35 млн случаев к 2050 году, сообщает ВОЗ. Причина не только в увеличении численности населения и его старении, но и в подверженности таким факторам, как табак или загрязнение воздуха. Во многих странах лечение рака также не финансируется на должном уровне.
Евросоюз согласовал пакет помощи Украине в 50 млрд евро
Все 27 стран Евросоюза договорились о выделении Украине пакета помощи в 50 млрд евро. «Мы знаем, что поставлено на карту», — заявил глава Евросовета Шарль Мишель. Ранее против пакета выступал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, но ЕС удалось достичь компромисса с ним.