В январе в Узбекистане цены на продовольственные товары поднялись на 0,7%, на непродовольственные — 0,4%, стоимость платных услуг выросла на 0,9%. Среди продовольствия драйвером инфляции стали фрукты и овощи, выросли цены на вывоз мусора, а также бензин и пропан.

С 1 февраля в Узбекистане на 2,1% повышаются минимальные размеры пенсии по возрасту при неполном стаже работы и пенсии на одного нетрудоспособного члена семьи по случаю потери кормильца. Эта сумма приравнена к показателю минимальных потребительских расходов (черте бедности).

В первый день февраля Ташкент окутал необычайно красивый снегопад. Наш фотокорреспондент Евгений Сорочин делится сказочными эпизодами своей прогулки.

Наш бизнес обожает наружную рекламу: без пёстрых баннеров и ослепительных LED-экранов могут ведь и не заметить. Не стремясь к единому стилю и лаконичности своего облика, Ташкент позволил рекламе съесть архитектуру, деревья и людей. Как город уступил жителей афишам и мониторам — в нашей фотоподборке.

На площади 32,6 га в центре Бухары, где расположены десятки гособъектов, включая здания хокимиятов и стадион, будет построен этнографический туристический центр. О деталях проекта, который приостановили в прошлом году после недовольства граждан, рассказал хоким Бухарской области Ботир Зарипов.

Работодатели Германии предлагают 50 тысяч свободных рабочих мест для узбекистанцев — официально, через Агентство по внешней трудовой миграции. Агентство также помогает пройти курсы немецкого языка перед отъездом.

В 2017 году правительство Узбекистана придало водительскому удостоверению статус документа, удостоверяющего личность. В Uzbekistan Airports ответили на вопрос, когда права начнут признавать в аэропортах: «завершается межведомственное согласование».

Председатель СГБ Узбекистана Абдусалом Азизов на встрече с исполняющим обязанности министра обороны Афганистана Мохаммадом Якубом обсудил пограничные вопросы и укрепление двусторонних отношений.

Полузащитник «Пахтакора» и юношеской сборной Узбекистана по футболу 18-летний Мухаммадали Уринбоев перешёл в английский «Брентфорд» на правах аренды. Он может стать первым узбекистанцем, который сыграет в Английской премьер-лиге.

Прокуратура в США обвинила гражданку и уроженца Узбекистана (имеет американское гражданство) в иммиграционном мошенничестве и обмане правительства США. Им грозит многолетний тюремный срок.

Бывший хоким Ташкента и предприниматель Джахонгир Артыкходжаев заявил, что продал 7 своих компаний, включая парк Magic City и сеть магазинов техники Mediapark. «Газета.uz» на основе открытых данных изучила, кому сейчас принадлежат эти компании.

В 2023 году в Узбекистане прекратилась тенденция сокращения смертности, начавшаяся с 2021 года. При этом в 2,3 раза сократилась доля смертности среди детей и юных. По причинам смертей все ещё лидируют болезни кровообращения, доля болезней органов дыхания стала меньше, но выросла доля онкологии.

На крыше здания редакции «Газеты.uz» установлен датчик качества воздуха IQAir. Данные с него уже поступают в общую сеть на портале iqair.com, которым многие пользуются для проверки состояния воздуха в столице. В будущем эти данные будут выводиться прямо на наш сайт.

Происшествия

Семь передвижных торговых точек Hotdogger в пяти районах Ташкента незаконно израсходовали электроэнергию на 1,1 млрд сумов. Возбуждено уголовное дело.

Термезский городской суд по уголовным делам назначил 10 суток административного ареста мужчине, который несколько раз ударил четырёхлетнего сына.

В Шурчинском районе Сурхандарьи пассажирский поезд сбил автомобиль Gentra на железнодорожном переезде. Пять пассажиров — члены одной семьи — скончались, двое — водитель и двухлетний ребёнок — госпитализированы.

В мире

Заболеваемость раком в мире превысит 35 млн случаев к 2050 году, сообщает ВОЗ. Причина не только в увеличении численности населения и его старении, но и в подверженности таким факторам, как табак или загрязнение воздуха. Во многих странах лечение рака также не финансируется на должном уровне.

Все 27 стран Евросоюза договорились о выделении Украине пакета помощи в 50 млрд евро. «Мы знаем, что поставлено на карту», — заявил глава Евросовета Шарль Мишель. Ранее против пакета выступал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, но ЕС удалось достичь компромисса с ним.