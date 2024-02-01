Вечером 31 января в Шурчинском районе Сурхандарьинской области поезд сбил автомобиль Gentra, в результате чего погибли пять членов семьи. Об этом «Газете.uz» сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

Инцидент произошёл между станциями Шурчи и Элбаён. Пассажирский поезд рейса «Сариасия — Ташкент» наехал на автомобиль, проезжавший через неохраняемый железнодорожный переезд. Машинист применил экстренное торможение.

Водитель машины — 35-летний Б. Н. и его 2-летний сын были госпитализированы с различными травмами. 64-летняя мать водителя, его 29-летняя супруга и трое детей — 12-летняя дочь, 9-летний сын и 5-летняя дочь — скончались на месте.