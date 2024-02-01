Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует рост заболеваний раком до более чем 35 миллионов случаев к 2050 году. Это на 77% больше, чем в 2022 году, когда было зарегистрировано 20 миллионов случаев рака.

Прогноз основан на оценке Международного агентства по изучению рака (МАИР), входящего в систему ВОЗ. Доклад опубликован в преддверии Всемирного дня борьбы против рака, который отмечают 4 февраля.

«Быстро растущая угроза заболевания раком отражает как старение и рост глобального населения, так и изменения в степени подверженности людей факторам риска, связанным с социально-экономическим развитием», — говорится в сообщении организации. Табак, алкоголь, ожирение и загрязнение воздуха остаются ключевыми факторами роста заболеваемости раком.

По данным ВОЗ, тремя самыми распространёнными видами рака в мире в 2022 году были рак лёгких, рак молочной железы и колоректальный рак (толстой или прямой кишки).

На рак лёгких пришлось 1,8 миллиона смертей, или 18,7% от общего числа смертности от рака. За ним следуют колоректальный рак — 900 тысяч смертей (9,3%), рак печени — 760 тысяч смертей (7,8%), рак груди — 670 тысяч смертей (6,9%) и рак желудка — 660 тысяч смертей (6,8%). Всего в 2022 году от рака умерли 9,7 миллиона человек.

Эксперты отмечают связь онкозаболеваний с индексом человеческого развития (ИЧР), особенно это касается рака молочной железы. В странах с очень высоким ИЧР у одной из 12 женщин в течение жизни диагностируется рак молочной железы и одна из 71 женщин умирает от него. Напротив, в странах с низким ИЧР у одной из 27 женщин в течение жизни диагностируется рак молочной железы, одна из 48 женщин умирает.

«У женщин в странах с более низким ИЧР на 50% меньше шансов получить диагноз рака молочной железы, чем у женщин в странах с высоким ИЧР. При этом они подвергаются гораздо более высокому риску смерти от этого заболевания из-за поздней диагностики и недостаточного доступа к качественному лечению», — подчеркнула заместитель главы отдела надзора за раком МАИР Изабель Суржоматарам.

Глобальное неравенство также выявлено и в охвате онкологическими услугами. Так, в странах с высоким уровнем дохода процедуры, связанные с лечением рака лёгких, в 4−7 раз чаще включались в перечень медицинских услуг, покрываемых государством, чем в странах с низким уровнем дохода.

«Новое глобальное исследование ВОЗ проливает свет на серьёзное неравенство и отсутствие финансовой защиты от рака во всем мире, при этом население, особенно в странах с низкими доходами, не имеет доступа к основам лечения рака», — отметила директор департамента здравоохранения доктор Бенте Миккельсен.

В целом результаты опроса, проведённого ВОЗ в 115 странах, показывают, что в большинстве государств отсутствует адекватное финансирование основных услуг в сфере лечения рака. Только 39% стран-участниц покрывают расходы на базовые процедуры лечения рака и только 28% — покрывают уход за людьми, которым требуется паллиативная помощь.