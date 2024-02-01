Работодатели из Германии предлагают 50 тысяч свободных рабочих мест для граждан Узбекистана, сообщили «Газете.uz» в Агентстве по внешней трудовой миграции.

Свободные вакансии предлагаются в следующих профессиях:

медсестра;

водитель грузовика;

техническое обслуживание грузовой и сельскохозяйственной техники;

гостиничное дело;

работа в ресторанах;

туризм;

ремесленничество;

мехатроника;

строительство и другие сферы.

Зарплата составляет от 1000 евро при трудоустройстве через программу Ausbildung, организованной Министерством труда Германии для обеспечения углублённого обучения по определённой профессии, сочетающего теоретические и практические знания.

Если работник заключает трудовой договор с работодателем напрямую, то зарплаты начинаются от 2000 евро, сообщили в агентстве.

Заинтересованным лицам необходимо заполнить анкету, чтобы попасть в базу агентства в качестве резервного кадра.

По данным ведомства, для кандидатов, желающих работать по этим направлениям в Германии, есть возможность пройти курсы немецкого языка в регионах Узбекистана.

Ведомство также приглашает к сотрудничеству все учебные центры в стране для подготовки кадров на эти свободные рабочие места.

«Благодаря правительству удалось получить эти вакансии, были достигнуты соответствующие соглашения. Есть свои требования у работодателей, но если принять адресные меры, то можно трудоустроить 50 тысяч человек. Поэтому мы стараемся обучить граждан немецкому языку, профессиям перед их отправкой», — заявили в пресс-службе агентства.

Нынешние трудовые миграционные потоки из Узбекистана главным образом сосредоточены в нескольких близлежащих странах, в частности, в России и Казахстане, на которые приходится основная часть притока денежных переводов. Вместе с тем наблюдается постепенная географическая диверсификация таких потоков, отмечали ранее в Центральном банке Узбекистане. В частности, доля переводов из России сократилась с 87% до 78%.

В 2022 году из Центральной Азии в Великобританию прибыла почти четверть сезонных работников. Узбекистан занял второе место после Украины. Трудовой мигрант из Узбекистана в аэропорту Стамбула, летевший в Великобританию, сообщил корреспонденту «Газеты.uz», что направляется в Манчестер для сбора клубники. По его словам, минимальная оплата труда составляет 14 фунтов стерлингов в час (почти 200 тысяч сумов по курсу ЦБ на 9 апреля 2023 года).