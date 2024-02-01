В Термезе 42-летний мужчина получил 10 суток административного ареста за то, что несколько раз ударил четырёхлетнего сына. Об этом сообщила пресс-служба Сурхандарьинских областных судов.

1 февраля Термезский городской суд по уголовным делам признал А. Э. (уроженец Сурхандарьинской области, отец пятерых детей, ранее к административной ответственности не привлекался) виновным в совершении правонарушения по статьям 41 (оскорбление) и 59−2 (семейное (бытовое) насилие) Кодекса об административной ответственности Узбекистана.

Как ранее сообщила Генеральная прокуратура, 28 января мужчина несколько раз ударил сына за то, что мальчик просил каждый день водить его в магазин и покупать сладости и игрушки. На видео, которое распространилось в соцсетях, видно, как мужчина крепко держит мальчика за руки и матерится, пинает его в живот, а потом даёт пощёчину.