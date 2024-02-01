Страны Евросоюза договорились о выделении Украине финансовой помощи в размере 50 млрд евро. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. Помощь должна покрыть потребности страны на 2024−2027 годы.

«Все 27 лидеров договорились о дополнительном 50-миллиардном пакете поддержки для Украины в рамках бюджета ЕС. Это обеспечивает постоянное, долгосрочное и предсказуемое финансирование для Украины», — написал Мишель.

«ЕС берет на себя лидерство и ответственность в поддержке Украины. Мы знаем, что поставлено на карту», — добавил он.

Решение ЕС прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что «продолжение финансовой поддержки ЕС для Украины укрепит нашу долгосрочную экономическую и финансовую стабильность, что не менее важно, чем военная помощь и санкционное давление на Россию».

«Очень важно, что решение было принято всеми 27 лидерами. Это снова доказывает мощное единство Евросоюза», — подчеркнул украинский лидер.

ЕС должен был утвердить пакет помощи Украине ещё в декабре 2023 года, но на него наложил вето премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Ранее он также противился началу переговоров с Киевом о членстве в ЕС.

Перед саммитом 1 февраля Орбан заявил, что готов согласиться на выделение средств Украине, если сумма будет утверждаться каждый год единогласно всеми участниками.

Фото: European Union.

Как пишет Reuters, до начала саммите лидеры ЕС усилили давление на Орбана, предложив ему «выбрать сторону в экзистенциальном вызове, который представляет собой война с Россией».

Агентство со ссылкой на европейских дипломатов отмечает, что ЕС в качестве компромисса согласился на ежегодное обсуждение пакета и возможность его пересмотра, но без права Венгрии заблокировать поддержку Украине.