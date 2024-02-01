Председатель Службы государственной безопасности Узбекистана Абдусалом Азизов в ходе визита в Афганистан встретился с исполняющим обязанности министра обороны этой страны Мохаммадом Якубом, сообщила пресс-служба афганского Минобороны.

Стороны обсудили «пограничные вопросы, укрепление двусторонних и экономических отношений и сотрудничество в области транзита».

«Мы укрепили границы страны за последний год и полны решимости укреплять их и дальше», — заявил Мохаммад Якуб.





И. о. главы Минобороны Афганистана заверил Абдусалом Азизова, что афганские силы обороны и безопасности готовы оказать любое сотрудничество и поддержку в реализации проектов развития во всех сферах.

В конце октября большая делегация Узбекистана во главе с вице-премьером Жамшидом Ходжаевым и пятью министрами посетила Афганистан. Стороны намерены увеличить торговлю между странами до 3 млрд долларов в год. «Талибан» также попросил снизить сборы за транзит афганских грузов через Узбекистан.