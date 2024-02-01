В Узбекистане с 1 февраля повышаются минимальные размеры пенсий и пособий. Указ об этом 31 января подписал президент Шавкат Мирзиёев, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда при Министерстве экономики и финансов.

Напомним, с 1 декабря уже повышали зарплаты, пенсии и пособия. Однако 22 января минимальные потребительские расходы (МПР), которые используются для определения черты бедности в стране, были повышены на 9,3% — с 568 тысяч до 621 тысячи сумов в месяц. То есть этот показатель оказался выше размера пенсий и пособий, хотя по Конституции размеры пенсий, пособий и других видов социальной помощи, установленных законом, не могут быть ниже официально установленных МПР.

В связи с этим пенсии и пособия повышены до уровня черты бедности.

Минимальный размер пенсии по возрасту при неполном стаже работы с учётом доплаты увеличится с 608 тысяч до 621 тысячи сумов в месяц (+2,1%);

Минимальный размер пособия на одного нетрудоспособного члена семьи получателя пособия по случаю потери кормильца увеличится с 608 тысяч до 621 тысячи сумов с выплатой пенсии каждому следующему нетрудоспособному члену семьи в соответствии с действующим порядком.