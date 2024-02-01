Полузащитник «Пахтакора» и юношеской сборной Узбекистана по футболу Мухаммадали Уринбоев перешёл в английский «Брентфорд». Об этом сообщила пресс-служба ташкентского клуба.

18-летний воспитанник академии «Пахтакор» стал игроком клуба из Английской премьер-лиги (главного чемпионата Англии) на правах шестимесячной аренды до 30 июня.

После завершения этого срока «Брентфорд» получит право выкупа правого вингера. Скорее всего, узбекистанец будет выступать за молодёжную команду «пчёл», однако не исключено его появление и в основной команде.

Дебют Уринбоева в «Пахтакоре» состоялся, когда футболисту не было ещё и 17 лет, также он считается игроком сборной в своей возрастной категории.

«Таким образом, в зарубежный чемпионат отправился очередной воспитанник академии „Пахтакора“. До сих пор ни один узбекский футболист не играл в профессиональных клубах Англии», — говорится в сообщении.

В настоящее время «Брентфорд» идёт на 15-м месте в чемпионате с 22 очками по итогам 21 игры.

Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 200 тысяч евро.