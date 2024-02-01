Инфляция в январе в Узбекистане составила 0,64%, а в годовом выражении (к январю 2023 года) — 8,6%. Об этом говорится в отчёте Агентства статистики.

На продовольственные товары цены в первом месяце года поднялись на 0,7%, на непродовольственные — 0,4%, стоимость платных услуг выросла на 0,9%.

Цены на продукты питания испытывали в январе колебания — от дефляции в 1% до инфляции в 3,3%. В частности, подешевели зерновые и крупы (на 0,2%), рыба и морепродукты (1%), масла и жиры (0,8%). Повысились цены на фрукты и орехи (2,2%), овощи и клубнеплоды (3,4%).

В январе отмечено снижение цен на такие виды плодоовощной продукции, как огурцы, капуста, морковь, свёкла, цитрусовые. Наряду с этим, ощутимо подорожали такие фрукты и овощи, как баклажаны, болгарский перец и бананы.

Баклажаны, лук и болгарский перец удерживают лидерство по снижению цен относительно января 2023 года. Гранаты, напротив, значительнее других прибавили в цене к уровню января 2023 года.

Что касается непродовольственных товаров, то цены на одежду повысились лишь на 0,2%, на обувь — на 0,1%, хотя ещё в декабре инфляция этих товаров составляла 0,9%.

С января в некоторых регионах Узбекистана повысилась плата за вывоз бытовых отходов. Диапазон повышения составил от 8,2% (Бухарская область) до двух раз (Наманганская область). С учётом стабильности тарифов на услуги по вывозу мусора в остальных регионах, инфляция в этой группе за месяц достигла 8%.

С начала года отменено взимание установленной ранее местными органами власти дополнительной платы при расчётах за услуги холодного водоснабжения и канализации. Это проявилось в снижении инфляции по этой услуге во всех регионах, исключая Каракалпакстан, где, наряду с этой отменой, был повышен сам размер тарифа, отметили в Статагентстве.

Услуги медицинских лабораторий в январе понизились на 0,7%, на маски и перчатки — на 2,9%, а антибиотики выросли в цене на 101,3%.

Бензин в январе стал дороже во всех регионах, цены на него повысились на 1,2−6,4%, а на пропан — на 0,7−11,9%. При этом, отмечает Статагентство, фиксирование верхней ценовой границы на метан обеспечило стабильность цен на этот вид топлива.

С января также повысилась плата за посещение детьми частных дошкольных организаций, более всего — в Ташкентской области (на 9,1%), менее всего — в Самаркандской области — (на 1,6%).