Общее число умерших в 2023 году составило 172,8 тысячи человек. Об этом говорится в отчёте Агентства по статистике о демографической ситуации.

За последние годы пиковое значение роста умерших было достигнуто в 2020 году (13,6%), что, видимо, объясняется влиянием пандемии коронавируса. В следующие два года — 2021-м и 2022-м — умирало меньше людей, чем в каждом предыдущем (на 0,6% и 1,4% соответственно). Рост вновь обозначился только по итогам 2023 года — на 0,4% по отношению к предыдущему году.

За минувший год умерло 95 тысяч мужчин и 77,8 тысяч женщин (по сравнению с 2022 годом в этой тенденции изменений не наблюдается). В городской местности чисто смертей составило 93,6 тысячи, в сельской местности — 79,2 тысячи (ситуация примерно та же, что и в 2022 году).

Из умерших в 2023 году 8,8% составили лица моложе трудоспособного возраста, 24,6% — лица трудоспособного возраста и 66,6% — лица старше трудоспособного возраста. В 2022 году сообщалось, что в возрасте до 20 лет умерли 20% от общего числа, от 20 до 59 лет — 24,6%, 60 лет и старше — 55,4%. Таким образом, можно говорить о существенном (в 2,3 раза) сокращении доли смертности среди детей и юных людей и некотором росте доли пожилых.

Из числа зарегистрированных случаев причин смерти за 2023 год 61,1% составили болезни системы кровообращения, 10,8% — новообразования, 5,5% — болезни органов дыхания, 4,8% — несчастные случаи, отравления и травмы , 4,1% — болезни органов пищеварения, 1,3% — инфекционные и паразитарные заболевания, 12,4% — другие болезни.

В 2022 году болезни системы кровообращения также являлись самой частой причиной смерти, но все же их доля была меньше — лишь 55,5%. На втором месте были болезни органов дыхания, но в этом году их доля сократилась в два раза (9,6%). В то же время выросла доля смертей от новообразований (8%).

По регионам самая высокая смертность зафиксирована в Ташкенте — 5,2 промилле, в Каракалпакстане, Ташкентской и Сырдарьинской областях — по 5,1промилле. Самый низкий показатель составил 4,3 промилле — в Навоийской и Бухарской областях.