Датчик качества воздуха IQAir установлен на крыше здания редакции «Газеты.uz» в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента. Он уже отображается на портале iqair.com под названием Gazeta Head Office и поставляет данные в общую сеть.

Датчик показывает качество воздуха в районе офиса «Газеты.uz» недалеко от перекрёстка улиц Паркентской и Мирзо Улугбека.



В скором времени на «Газете.uz» появится раздел, в котором будут показываться текущие данные с измерительного оборудования. Сведения будут также отображаться за несколько прошедших дней, чтобы можно было оценивать ситуацию с загрязнением воздуха в динамике.

В будущем планируется добавить данные с других датчиков, установленных в Ташкенте. Известно, что датчики устанавливает всё больше и больше организаций. «Газета.uz» ведёт переговоры с рядом владельцев этих датчиков. Ранее в Минэкологии сообщили о планах установки уже в ближайшие месяцы большого количества датчиков в столице и регионах.

Индикаторы чистоты воздуха на «Газете.uz» будут отображаться согласно стандартам качества воздуха США, как на портале iqair.com. Будет возможность также переключиться на стандарты Южной Кореи, которая географически ближе к Узбекистану. Безусловно, мы добавим и национальные стандарты качества воздуха для оценки информации с датчика, как только они будут утверждены.

«„Газета.uz“ много лет пишет на темы, касающиеся окружающей среды и здоровья людей, в том числе о качестве воздуха, важности деревьев, охране водных ресурсов, комфортной и безопасной среде проживания», — отметил главный редактор издания Азамат Атаджанов.

«Мы рады, что о высоком загрязнении воздуха, наконец, широко заговорили и в обществе, и на самых высоких уровнях. Люди начали открыто высказываться о том, хотят ли они жить в городе, лидирующем в мировых антирейтингах. Ведь от качества воздуха, которым дышим мы, наши дети и родители, напрямую зависит качество нашей жизни», — добавил он.

Установив датчик качества воздуха и публикуя оперативные и архивные данные, «Газета.uz» надеется внести свой вклад в повышение осведомлённости жителей и улучшение среды, которая нас окружает.