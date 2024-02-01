Прокуратура Среднего округа Флориды выдвинула обвинения против гражданина США Абдувосита Разикова (44 года) и гражданки Узбекистана Дилрабо Обидовой (35 лет) в иммиграционном мошенничестве и обмане правительства США. Об этом говорится на сайте прокуратуры.

Их, в частности, обвиняют в многолетнем сговоре с целью дачи ложных показаний федеральным агентствам, получения иммиграционных льгот, предоставления ложных сведений в заявлениях на получение паспорта США и незаконного получения паспорта США.

Разикова и Обидову также обвиняют в нескольких случаях мошенничества с паспортами, а Обидову, помимо этого, — в даче ложных показаний федеральным агентствам и попытке незаконно получить гражданство США.

Согласно обвинительному заключению, Разиков, изначально гражданин Узбекистана, получил иммиграционный статус, а впоследствии — гражданство США в результате фиктивного брака с гражданкой США.

Как утверждает прокуратура, Разиков и Обидова сговорились, чтобы последняя могла получить иммиграционные льготы через фиктивный брак с гражданином США. В это время Разиков и Обидова тайно поженились и скрыли этот факт от иммиграционных властей. Пара также указала мнимого мужа Обидовой отцом их детей в свидетельствах о рождении. Оба в итоге предоставили ложные сведения в заявлениях на получение американских паспортов для Разикова и их детей.

После получения статуса законного постоянного жителя США Обидова попыталась стать натурализованной гражданкой США. В обвинении говорится, что женщина предоставила многочисленные ложные сведения, касающиеся её происхождения, браков и попыток получить иммиграционный статус, в заявлении на натурализацию.

Если Разикова и Обидову признают виновными, им грозит до пяти лет лишения свободы за сговор и до 10 лет тюрьмы за мошенничество с паспортами. Обидовой также грозит пять лет тюрьмы за дачу ложных показаний федеральным агентствам и до 10 лет лишения свободы за попытку незаконном добиться гражданства США.