Бывший хоким Ташкента и предприниматель Джахонгир Артыкходжаев продал семь своих компаний. Об этом он заявил во время бизнес-марафона в Термезе.

«Я продал Crafers, я не смог там добиться успеха, не смог справиться с этой сферой, производством продуктов питания. Продал все магазины Mediapark. Продал тому, кто работает. Продал один Ecobozor. Продал Akfa Lighting. Продал Magic City. Что мы ещё продали? Basalt продал немцам, Knauf», — сообщил он.

Экс-хоким сообщил, что каждые пять лет «пересобирает себя». «Мой характер такой, что я каждые пять лет стараюсь пересобрать и очистить себя… Если я этим не интересуюсь, я продаю, а затем открываю новое. Отбираю и сохраняю хорошие [компании], продолжаю развивать их, а остальное продаю», — сказал он.

Бывший руководитель столицы сообщил, что на создание Akfa Lighting у него ушло 15 лет. «У меня ушла жизнь. Но я дальше не хочу заниматься лампочками, не хочу заниматься выключателями. Просто не хочу и всё», — сказал он.

Джахонгир Артыкходжаев возглавлял хокимият Ташкента с декабря 2018 года по 16 января 2023 года, пока не был уволен президентом на фоне энергокризиса в столице.

До прихода в политику Артыкходжаев был предпринимателем и основал несколько успешных предприятий, включая Akfa и Artel. В сентябре 2019 года Артыкходжаев дал интервью Spot, в котором рассказал о выходе из бизнеса.

Тем не менее, во время государственной службы он оставался учредителем ряда компаний, в том числе J-United Group, которая по состоянию на октябрь 2021 года владела в общей сложности более чем 200 товарных знаков, включая Crafers, Akfa Lighting, Mediapark, Discovery Invest Akfa, Artel, Atlas, CityNet, Chimgan Plaza, Durable Beton и другие.

Сейчас в распоряжении компании остаются 23 товарных знака.

О проданных компаниях

Кондитерская фабрика Crafers была создана в октябре 2018 года. В августе 2021 года она была выставлена на продажу. Сейчас, согласно данным единого регистра предприятий, учредителями компании с уставным фондом 551,1 млрд сумов указаны частное предприятие Finland Butter (52,4%) и Нурулла Суннатуллаевич Руземухамедов (47,6%).

Finland Butter — производитель масложировых и кондитерских изделий (Okeyk, Pankie, N’medov, Landor и других) — принадлежит Нигматилло Сабирову.

Предприниматель Нурулла Руземухамедов владеет долями в ряде других компаний, в том числе Chococream, Glory Food, New Life Medical, Dolci Organic и другие.

Компания Mediapark была основана в 2015 году как первая сеть магазинов техники и электроники в Узбекистане. Сейчас учредителем Mediapark Group указан Махмуджан Наджимидинович Латипов, который также владеет долями в Akfa Building Systems, Techno Profil (торговые комплексы Atlas), Maroon Trade (владеющая брендами Joseph Joseph, Pearl, Señor & Señorita и Seniorita Home), Novoget, Techno Alliance и Comfortrent.

Развлекательный парк Magic City открылся на месте Национального парка в июне 2021 года. Инвестором проекта выступала компания Stargate Systems, входящая в структуру Akfa. Компания получила 20,79 гектар земли парка в аренду на 49 лет.

Учредителями Stargate Systems с уставным фондом 426,9 млрд сумов указаны Tashkent Aquarium (86,2%) и зять бывшего хокима Алишер Абдужабарович Абдувахитов (13,8%), который является сыном бывшего советника президента Абдужабара Абдувахитова (сват Джахонгира Артыкходжаева). Алишер Абдувахитов полностью владеет Tashkent Aquarium (100%), а также долями в компаниях Artel Technical School и другими.

Первый рынок Ecobozor открылся в марте 2018 года на месте бывшего трамвайного депо в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента. Сейчас владельцем товарного знака указана компания Gradient, которой владеют Саидкахромхон Саидазимхонович Саидазимов (48,5%), Фаррух Бахтиярович Мамаджанов (48,5%) и Кассим Набил Адил (3%).

Группа компаний Akfa основала завод по производству энергосберегающих ламп Akfa Lighting в 2010 году. Сейчас товарным знаком владеет компания Smart Illumination, созданная в августе 2021 года. Её учредителем является Музаффар Анварович Абдуллаев, который также владеет компанией Climate Solutions.