В компании Uzbekistan Airports, управляющей аэропортами Узбекистана, ответили на вопрос, появившийся в интернете, о том, когда водительские удостоверения начнут признавать в качестве документа, удостоверяющего личность, при регистрации на авиарейсы внутри страны.

Национальное водительское удостоверение нового образца имеет статус официального государственного документа, удостоверяющего личность владельца, согласно постановлению Кабинета министров №389 от 19 июня 2017 года. Права нового образца начали выдавать в октябре того же года.

В том постановлении говорится, что права содержат персональный идентификационный номер физического лица (ПИНФЛ) и специальную электронную метку (NFC смарт-карт), позволяющую осуществлять бесконтактный обмен данными между устройствами. Эти же элементы были включены в свидетельстве о регистрации автомототранспортного средства нового образца (для транспорта юридического лица вместо ПИНФЛ — идентификационный номер налогоплательщика, ИНН).

В Uzbekistan Airports отметили, что деятельность аэропортов регламентируется документами, касающимися деятельности транспортного сектора страны и направляемыми вышестоящими министерствами и ведомствами для исполнения.

«По имеющейся информации, на данный момент завершается межведомственное согласование финального перечня документов (водительские права, свидетельство о рождении, военное удостоверение и др.), которые будут признаваться в аэропортах как документы, удостоверяющие личность, и давать право пассажиру проходить по ним регистрацию на внутренние рейсы», — сообщили в компании.