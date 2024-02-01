Семь мобильных точек продаж быстрого питания Hotdogger в Ташкенте были незаконно подключены к электросетям, сообщили в Департаменте по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана.

Правоохранители нашли такие фудтраки ООО «L.S.G.» в Мирабадском, Мирзо-Улугбекском, Чиланзарском, Яккасарайском и Яшнабадском районах столицы.

По данным Генпрокуратуре, незаконно использована электроэнергия на 1,1 млрд сумов.

Возбуждено уголовное дело по статье 169 (кража) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведётся следствие.