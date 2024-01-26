В 2023 году Узбекистан импортировал больше газа, чем экспортировал. Разница в поставках превысила 165 млн долларов. «Газета.uz» попыталась изучить факторы, которые привели к такому положению, несмотря на огромные запасы газа внутри страны.

В 2023 году реальные доходы на душу населения в Узбекистане выросли лишь на 2,4% — это самый низкий показатель минимум за пять лет (если не считать пандемийный 2020 год). Доходы в пяти областях упали, а расслоение между регионами усилилось.

На совещании у президента Узбекистана рассматривались вопросы улучшения школьного образования. Озвучены планы адаптировать систему оценивания к международным тестологическим критериям, провести аккредитацию школ, добавить льготы частным школам и расширить участие махаллей в жизни школ.

Проектный офис «Центр проектов здравоохранения» создаётся при Минздраве для реформ в этой области. Он отвечает за внедрение системы государственного медицинского страхования, реабилитации больных после инфаркта и инсульта, обновление санитарных норм и правил по международным стандартам.

Мобильное приложение Налогового комитета Узбекистана Soliq работает с перебоями в связи с повышенной нагрузкой на центр обработки данных. В комитете «Газете.uz» сообщили, что в последнее время число регистрируемых чеков возросло и мощностей серверов стало не хватать.

ЕБРР одобрил новую пятилетнюю стратегию для Узбекистана. Среди ключевых приоритетов — поддержка декарбонизации, водосбережения и возобновляемых источников энергии, развитие частного сектора, улучшение экономического управления и делового климата.

В Узбекистане будет создана система по оперативному выявлению и реагированию на угрозы, связанные с применением лекарств. Минздрав будет централизованно собирать данные о побочных действиях препаратов у пациентов. На складах лекарств станет обязателен стандарт Надлежащей практики хранения (GSP).

Сардор Рустамбаев стал послом Узбекистана в Индии. С 2018 года он был послом страны во Франции.

Вновь назначенный генеральный консул Узбекистана в Эмирате Дубай Камол Икрамов вручил консульский патент директору Дубайского офиса Министерства иностранных дел ОАЭ.

Распоряжением хокима Наманганской области Шавкатжона Абдуразакова футбольному клубу «Навбахор» выделено 2,5 млрд сумов из резервного фонда областного бюджета.

В субботу днём на территорию Узбекистана зайдут тёплые и влажные воздушные массы из Туркменистана, существенно потеплеет. В воскресенье ожидаются дожди. Температура ночью будет в пределах 0…+5 градусов, днём — +8…+13.

Минэкологии ответило на критику того, что разрешение на добычу песка и гравия можно будет получить через площадку Е-Auksion. В ведомстве пояснили, что это касается только тех территорий, где не действует мораторий. Добывать материалы из шести рек под мораторием нельзя будет вовсе.

С февраля откроется Центральноазиатский университет по изучению окружающей среды и изменению климата Green University. Вуз будет готовить специалистов по экологическому праву, устойчивым финансам, эко-журналистике и другим. Цена обучения стартует с 16,6 млн сумов. Имеются грантовые места.

Шесть кинопремьер, чемпионат по картинг-слалому, stand-up концерт Филиппа Воронина, театральные постановки, мастер-классы, квиз по советским фильмам, скидки в магазинах, вечеринки и другие события предстоящих выходных — в подборке Afisha.uz.

В мире

Выбросы углекислого газа (CO2) из ископаемого топлива в ЕС в прошлом году упали до самого низкого уровня за последние 60 лет. Сокращения удалось добиться во многом благодаря использованию «зелёной» электроэнергии.

Международный суд ООН вынес первое решение по иску ЮАР против Израиля, обязав израильское правительство принять все меры по предотвращению действий, которые можно считать геноцидом, в секторе Газа. Призывать к немедленному прекращению огня суд не стал.

Власти США допускают, что Северная Корея в ближайшее время может устроить «смертоносную военную акцию» против Южной Кореи на фоне ужесточения риторики лидера КНДР и отказа от цели мирного воссоединения с Югом, пишет New York Times.

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