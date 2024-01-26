С 12 февраля Центральноазиатский университет по изучению окружающей среды и изменения климата Green University начнёт первый академический семестр, сообщили «Газете.uz» в Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистан, которое выступает учредителем этого вуза.

Обучение начнётся по программам магистратуры «Устойчивое развитие», «Устойчивые финансы» и «Экологическое право».

«Программа обучения основана на системе, которая применяется в мировой практике: в первый год студенты обучаются по программе Foundation Year (базовый год — ред.), а далее — три года на программе бакалавра, желающим продолжить обучение предлагается поступить на магистратуру», — отметили в министерстве.

Министр экологии Азиз Абдухакимов ранее отметил, что, помимо бакалавриата, магистратуры и докторантуры, вуз будет обучать непрофильных специалистов дисциплинам, связанным со сферой окружающей среды.

«У нас и наших соседей есть университеты, которые готовят журналистов, юристов, специалистов других областей. Мы уже с ними договорились, что студенты этих вузов будут проходить у нас курс, сдавать экзамены и смогут в том числе получить наш диплом эко-журналиста, эко-юриста», — говорил министр.

Студентам бакалавра предлагается три варианта направления:

Экологический и устойчивый менеджмент;

Экология и экономика;

Экология и государственное управление.

Программы магистратуры:

Устойчивое развитие;

Устойчивые финансы;

Экологическое право;

Эко-журналистика.

В этом учебном году все занятия проводятся на английском языке. В дальнейшем также планируется запустить программы на узбекском и русском языках.

В 2024/2025 учебном году вуз работает по принципу «целевого числа». Со следующего учебного года будут установлены отдельные критерии приёма.

Стоимость обучения в бакалавриате составит 16,66 млн сумов, магистратуре — 19,6 млн сумов. Абитуриентам также предоставляется 25 грантовых мест для бакалавриата и 20 мест для магистратуры, которые покрывают весь срок обучения в Green University.

Введена специальная стипендия министра экологии для одарённых студентов.

Университет расположен в Ташкентском районе, на улице Дархан, Чимкентское шоссе, 2. Это здание техникума лесного хозяйства. Новое здание будет построено на территории Нового Ташкента.