Сардор Рустамбаев, с 2018 года служивший послом Узбекистана во Франции, стал послом страны в Индии. Он прибыл в Дели 25 января, сообщает ИА «Дунё» при МИД Узбекистана.

Сардору Рустамбаеву — 45 лет. Выпускник Бирменгемского университета (Великобритания), Ташкентского государственного университета востоковедения, Школы восточных и африканских исследований Лондонского университета (Великобритания), Академии государственного и общественного строительства при президенте Узбекистана. Имеет учёную степень кандидата политических наук.

В системе МИДа работает с 2000 года. В центральном аппарате занимал различные должности — от атташе до начальника отдела. Работал в посольстве Узбекистана в Великобритании и секретариате Шанхайской организации сотрудничества в Пекине.

На новом посту Сардор Рустамбаев сменил Дилшода Ахатова, который руководил миссией в 2020—2023 годах и в сентябре был назначен послом Узбекистана в Германии.