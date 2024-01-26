В работе мобильного приложения Soliq наблюдаются перебои в связи с повышенной нагрузкой на центр обработки данных Налогового комитета, сообщила пресс-служба ведомства.

«Специалисты проводят мероприятия по стабилизации нагрузки и восстановлению доступа к функциям мобильного приложения», — говорится в сообщении.

На уточняющий запрос «Газеты.uz» в Налоговом комитете сообщили, что возросшая нагрузка связана с ростом числа чеков и операций, которые обрабатываются серверами Налогового комитета. Кроме того, 25−26 числа каждого месяца производится расчёт и выплата кешбэка пользователям.

В НК также отметили, что недостаток нынешних технических мощностей планируется восполнить к концу весны, когда ожидается прибытие дополнительного оборудования.

По прогнозу Налогового комитета, стабилизация нагрузки ожидается к концу дня.