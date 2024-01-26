Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил новую стратегию для Узбекистана, определяющую приоритеты банка в стране до 2029 года. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ЕБРР.

Согласно новой пятилетней стратегии, стратегический подход банка к деятельности в стране будет основываться на работе по трём направлениям:

поддержка декарбонизации, повышения эффективности использования водных ресурсов и более чистой энергетики; развитие частного сектора, содействие трудовой занятости, повышению квалификации, инклюзивности и переходу на цифровые технологии; улучшение экономического управления, делового климата и расширение возможностей подключения к инфраструктуре.

В рамках первого приоритета ЕБРР совместно с властями Узбекистана, будет работать над дальнейшей декарбонизацией национальной экономики и способствовать увеличению доли возобновляемых источников энергии в общем объёме производства электроэнергии.

Особое внимание будет уделено разработке и внедрению низкоуглеродных подходов и сокращению выбросов метана в соответствии c Глобальным обязательством по метану.

ЕБРР также поддержит коммерциализацию и модернизацию распределительных сетей и линий электропередачи и направит дополнительные средства на модернизацию объектов водоснабжения, канализации и орошения.

В рамках второго приоритета ЕБРР расширит поддержку частного сектора страны путём предоставления прямого финансирования, кредитных линий малым и средним предприятиям (МСП) и распределения рисков через местные банки-партнёры, а также механизмов торгового финансирования.

Будет уделяться внимание повышению энергоэффективности предприятий, возглавляемых женщинами и молодёжью. Отечественные малые предприятия продолжат пользоваться услугами бизнес-консультантов ЕБРР.

Банк также будет содействовать дальнейшей цифровизации в частном секторе, расширению электронной коммерции и развитию местных рынков капитала.

В рамках третьего приоритета банк продолжит оказывать поддержку совершенствованию управления государственными предприятиями и банками.

Банк будет поддерживать приватизацию, в том числе посредством участия в предприватизационных мероприятиях, предоставлять консультации и финансирование для стимулирования более широкого использования государственно-частного партнерства.

ЕБРР будет способствовать диалогу между государственным и частным секторами через Совет иностранных инвесторов для обеспечения увеличения объёма прямых иностранных инвестиций в страну.

Банк продолжит работу по укреплению региональных и глобальных связей Узбекистана, в том числе посредством участия в политическом диалоге и путём предоставления финансирования.

«Эта работа призвана улучшить транспортные связи, стимулировать региональную торговлю электроэнергией, а также содействовать устранению торговых барьеров», — отметили в банке.

Узбекистан четвёртый год подряд является ведущим получателем финансирования ЕБРР в Центральной Азии. На сегодняшний день банк инвестировал около 4,28 млрд евро в 147 проектов по всей стране, причём большая часть этих средств направлена на поддержку частного предпринимательства.

ЕБРР повторно открыл представительство в Узбекистане в ноябре 2017 года. Банк прекращал проекты в стране в 2010 году. Предыдущая стратегия банка для Узбекистана принималась в 2018 году.