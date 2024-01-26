В 2023 году выбросы углекислого газа (CO2) из ископаемого топлива в Евросоюзе упали на 8% по сравнению с 2022-м и достигли самого низкого уровня за последние 60 лет, сообщает The Guardian.

«Выбросы CO2 в ЕС наконец-то вернулись к уровням, наблюдавшимся в 1960-х годах, — сказал аналитик Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха Исаак Леви. — Тем не менее, за этот период времени экономика утроилась, показывая, что с изменением климата можно бороться, не отказываясь от экономического роста».

В докладе центра говорится, что более половины сокращения выбросов произошло за счёт использования экологически чистой электроэнергии. Согласно отраслевым данным, в прошлом году ЕС построил рекордное количество солнечных панелей и ветряных турбин и смог производить больше электроэнергии на плотинах и атомных электростанциях, которые годом ранее пострадали от засухи и ремонтных работ.

Цифры, однако, не включают данных по сельскому хозяйству, производству цемента, а также другим парниковым газам, таким как метан. Аналитики отмечают, что выбросы Европе в целом снижаются по-прежнему слишком медленно.

Именно повышение концентрации углекислого газа (CO2) в атмосфере является основным катализатором глобального потепления. Чтобы держать глобальную температуру под контролем, ЕС пообещал сократить выбросы парниковых газов на 55% к концу десятилетия по сравнению с уровнем 1990 года, а к 2050 году достичь «чистого нуля».