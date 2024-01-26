КНДР в ближайшие месяцы может провести ту или иную форму «смертоносной военной акции» против Южной Кореи на фоне более агрессивных заявлений лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на несколько американских чиновников.

«Неминуемого риска» полномасштабной войны на Корейском полуострове, по их словам, пока нет, но Ким Чен Ын может усилить артиллерийские обстрелы южнокорейских позиций, избегая быстрой эскалации.

Ужесточение риторики лидера КНДР совпало с участившимися испытаниями ракет Северной Кореей и отказом от официальной цели мирного воссоединения с Южной Кореей, отмечает газета.

Собеседники издания отметили, что Ким Чен Ын, вероятно, «чувствует себя воодушевлённым» из-за растущего партнёрства с Россией. При этом решение КНДР отправить России артиллерийские снаряды и ракеты говорит о том, что он не готовится к длительному конфликту с Южной Кореей.

«Эти заявления и изменения в политике являются частью более широкой стратегии по дестабилизации и созданию зоны беспокойства», — считает научный сотрудник Центра Восток-Запад в Гонолулу Джин Х. Ли. По её мнению, Ким Чен Ын мог бы начать военные действия в районе Жёлтого моря, где есть южнокорейские острова.