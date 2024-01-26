Новый генеральный консул Узбекистана в Эмирате Дубай Камол Икрамов провёл встречу с директором Дубайского офиса Министерства иностранных дел ОАЭ шейхом Мактумом бин Бутти Аль-Мактумом, во время которого вручил консульский патент, сообщило ИА «Дунё».

Стороны обсудили состояние и перспективы развития отношений между Узбекистаном и ОАЭ, а также обменялись мнениями о расширении сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций, высоких технологий, инноваций, промышленной кооперации, сельского хозяйства, энергетики, транспорта, туризма, науки и культуры.

Новому генконсулу 44 года. До назначения в Дубай в 2018—2023 годах он занимал пост генерального консула Узбекистана в Нью-Йорке. Камол Икрамов сменил Алишера Саломова, который возглавлял Генконсульство в Дубае в 2019—2024 годах.

В консульский округ генконсульства входят эмираты Дубай, Шаржа, Рас аль-Хайма, Ажман, Ум аль-Кувейн, Фуджейра.

Напомним, с 16 февраля граждане Узбекистана смогут въезжать в ОАЭ без визы на срок не более 30 дней.