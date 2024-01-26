Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана ответило на критику в социальных сетях относительно того, что разрешения на добычу песчано-гравийной смеси можно будет получить через электронную площадку Е-Auksion.

Напомним, с 1 мая вводится бессрочный мораторий на добычу песка и гравия в руслах рек Чирчик, Санзар, Зерафшан, Нарын, Кашкадарья и Сурхандарья, попавших в наиболее тяжёлое экологическое состояние.

В документе, которым объявлен мораторий, говорится, что право на добычу песчано-гравийных материалов в руслах рек, прибрежных полосах и водоохранных зонах будет реализовываться исключительно посредством платформы Е-Auksion.

Telegram-канал Insider.uz отметил, что «это уже не называется „мораторий“, когда всем нельзя, а парочке особо ушлых можно».

В Минэкологии подчеркнули, что в период моратория разрешения на добычу песка и гравия в руслах вышеуказанных рек не выдаются совсем.

К нарушителям моратория, незаконно добывающим песчано-гравийную смесь на этих территориях, будет применено административное взыскание в 10-кратном размере, а также конфискация оборудования для добычи.

Выдача же разрешений на добычу нерудных материалов через площадку Е-Auksion будет применяться только на тех территориях, где мораторий не введён. При этом, работы по добыче песка и гравия будут организованы на альтернативных горных и предгорных участках взамен запрещаемых территорий.

Министерство также сообщило, что в настоящее время разрабатывается проект по реабилитации реки Чирчик с участием международных и местных ученых.